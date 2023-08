Guardiola operato d’urgenza: ecco cos’è successo

Non sarà più presente in panchina nei prossimi impegni del Manchester City, il tecnico Pep Guardiola.

Operato d’urgenza, l’allenatore campione d’Europa e Re dei triplete considerato il suo ricco palmarès, dovrà ora riprendersi a causa di quanto accaduto nel corso degli ultimi giorni.

A lanciare l’allarme i media internazionali che hanno rivelato le condizioni di salute dell’allenatore ex Barcellona e attuale manager del Manchester City, che non riuscirà ad essere presente nei prossimi appuntamenti del club di Premier League. Affidata la guida tecnica al suo vice, considerando quanto emerso in giornata sulle condizioni di salute di Pep Guardiola.

Guardiola operato d’urgenza, il web: “Forza Pep”

“Forza Pep”, grida il web attraverso i messaggi social che sono presto arrivati. Perché è stato operato d’urgenza Pep Guardiola dopo quanto emerso nei giorni scorsi, in merito alle sue condizioni di salute.

Un dolore, che ha portato poi ai controlli e che hanno evidenziato un problema che i medici hanno ritenuto opportuno risolvere attraverso l’immediata operazione chirurgica per il fastidio presentato alla schiena.

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è stato operato d’urgenza a causa di un problema alla schiena. Il tecnico spagnolo, nel corso degli ultimi giorni, ha accusato un fastidio che è stato posto sotto controllo, fino all’operazione di quest’oggi, presumibilmente in Spagna stando alle primissime notizie. Di seguito, le condizioni svelate e rese pubbliche, di Pep Guardiola.

Operato d’urgenza il tecnico Guardiola: le condizioni

Sono arrivati i primi aggiornamenti, riportati anche da Il Corriere dello Sport in Italia. Secondo quanto si riferisce sulle condizioni di salute di Pep Guardiola, il tecnico è sicuramente fuori pericolo.

Un’operazione delicata e urgente, ma che non mettono a repentaglio la vita del tecnico spagnolo. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato accusato un malore alla schiena, che il tecnico si portava dietro da un po’ di giorni. E adesso, l’allenatore stesso, dovrà affrontare terapie e poi il riposo, prima di poter rimettersi in sesto per tornare a lavorare con il suo Manchester City.

Guardiola operato d’urgenza: quanto tempo starà fermo

Seguirà il Manchester City da casa, Pep Guardiola sarà costretto a non presenziare alle sfide del City. Sarà costretto al riposo e dovrà farlo per diverse settimane, considerando il periodo di convalescenza. Pep Guardiola, infatti, dovrà riposare per un minimo di tre settimane, dovendo saltare le sfide del City fino al rientro dalla sosta per le Nazionali quando, dopo le prime settimane di settembre, la Premier League e i campionati europei riprenderanno le proprie partite, con l’inizio anche della Uefa Champions League che il Manchester City vivrà per la prima volta nella sua storia da campione d’Europa.