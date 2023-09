Addio al calcio, annunciato il ritiro: il campione ha deciso

Nuovi aggiornamenti in merito al futuro del campione: l’annuncio non lascia più dubbi: si vuole ritirare.

Rimasto svincolato dopo la fine della sua avventura al Real Madrid, Eden Hazard è pronto a ritirarsi. E’ lo stesso calciatore belga a comunicarlo: nonostante i 32 anni, l’ex Chelsea è pronto a vivere una nuova avventura lontano dal calcio giocato.

In un documentario dedicato alla Nazionale belga, dal titolo “Believe”, Hazard ha parlato del suo futuro.

“Penso che sia arrivato il momento di godermi la famiglia e i miei amici. Berrò qualche birra Jupiler”, questa la confessione di Hazard che medita l’addio al calcio giocato. Si aprono le porte del ritiro per il 32enne che in carriera ha vinto davvero tanti trofei sia con il Lille, club con cui è cresciuto, che con il Chelsea fino al Real Madrid con cui ha alzato al cielo una Champions League nella stagione 2021-2022.

Quale futuro per Hazard?

Eden Hazard ha dichiarato pubblicamente di non voler continuare con il calcio giocatore. Ha deciso di godersi la famiglia, in questo particolare momento della sua vita. Al netto delle varie offerte pervenute, dall’Europa fino all’Arabia passando per gli Stati Uniti, il calciatore ha deciso di mettere da parte ogni trattativa e pensare solo a se stesso. Non è da escludere l’ipotesi di un anno sabbatico, per poi riprendere a giocare la prossima stagione. Di sicuro, con questa decisione Hazard dirà addio ai prossimi Europei del 2024 con il Belgio.