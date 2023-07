Calciomercato: dal Psg all’Atalanta, arriva al posto di Zapata

Per il calciomercato Inter torna di moda il nome di Duvan Zapata. Intanto, l’Atalanta è pronta a chiudere per l’arrivo di un nuovo attaccante: lo prendono dal Psg.

Grandi manovre in casa Atalanta con la società a lavoro per chiudere alcune cessioni. Da Hojlund a Zapata passando per Muriel, in attacco è prevista una vera e proprio rivoluzione. Un valzer di punte che rischia di stravolgere il reparto offensivo della squadra di Gasperini con la società che ha già individuato dei profili di giovani attaccanti pronti a sostituire quelli già presenti in rosa. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dal Psg.

L’attacco è uno dei reparti che l’Atalanta potrebbe stravolgere in questo calciomercato estivo 2023. L’unico che ha la certezza di restare è Lookman. Per il resto sono tutti in discussioni e cedibili, davanti a delle proposte importanti. Per Hojlund s’è già fatto vivo il Manchester United mentre per Zapata l’Inter. Per quanto riguarda Luis Muriel, c’è l’ipotesi di un approdo in Arabia Saudita. Intanto, ecco le ultimissime riguardo il nuovo attaccante che potrebbe vestire la maglia dell’Atalanta: arriva direttamente dal Psg.

Calciomercato Atalanta: colpo dal Psg, arriva al posto di Zapata

Sfumato il colpo Lukaku, l’Inter è tornata alla carica per Duvan Zapata dell’Atalanta. Il colombiano è in uscita, così come Luis Muriel. Entrambi sono in cerca di una nuova destinazione. Discorso diverso, invece, per Hojlund che può partire solo davanti ad una proposta schock.

Intanto, la dirigenza è pronta a prendere il giocatore del Psg. Il ds D’Amico, per quanto riguarda il nuovo attaccante, vuole portare all’Atalanta Hugo Ekitike. Classe 2002, è considerato un grande talento. I francesi hanno pagato 25 milioni per riscattarlo dal Reims. Nel corso dell’ultima stagione ha messo a segno 4 goal, secondo l’Eco di Bergamo il suo nome è finito nella lista della dirigenza neroazzurra che è pronta a prenderlo dal Psg una volta completata almeno la cessione di Zapata, Muriel o Hojlund.

Ekitike all’Atalanta, il bergamaschi valutano anche il nome di El Bilal Touré

Oltre a Ekitike del Psg, l’Atalanta segue con grande attenzione anche El Bilal Touré. Maliano, classe 2001, è di proprietà dell’Almeria. Da tempo è finito sotto la lente d’ingradimento degli scout neroazzurri che hanno segnato il suo nome nella lista della spese in caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di uno Hojlund, Muriel e Zapata, che sono tutti in bilico.