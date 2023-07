Non solo Arthur: affare doppio Juve-Fiorentina

Il passaggio di Arthur alla Fiorentina potrebbe essere ufficiale nelle prossime ore: la trattativa però potrebbe allargarsi e c’è un big nel mirino.

Fiorentina o Wolverhampton. Nel futuro di Arthur Melo c’è uno dei due club pronti a mettere la parola fine all’esperienza negativa del brasiliano con i bianconeri. Giuntoli ha in mano una opportunità da non perdere per chiudere i conti con il centrocampista, mai nei piani di Allegri e giunto a Torino con un ingaggio pesantissimo.

Alla Continassa poco importa se l’ex Barcellona, non riscattato dal Liverpool dopo il recente prestito, sia deciso a scegliere il club di Commisso o i Wolves, decisi ad affidare al brasiliano le chiavi del centrocampo dopo l’addio di Rùben Neves. Ciò che conta per Giuntoli è incassare una buona cifra per il prestito oneroso, con una formula che possa tradursi in un addio definitivo nella prossima stagione, anche a patto di contribuire a pagare l’ingaggio per il club che lo preleverà subito.

Le ultime voci di mercato ribadiscono che fra bianconeri e viola l’accordo sia vicino e qualche spiffero racconta di un altro nome che sarebbe stato fatto, per una trattativa destinata ad allargarsi.

Fiorentina, non solo Arthur: sbuca un nome nuovo, la Juve ci pensa

Due nodi da sciogliere con l’obiettivo di fare in fretta. La stagione della Fiorentina ha preso il via dopo un finale sprint nella passata stagione che si è trasformato in due finali. Diventa obbligatorio per i viola rilanciare, partendo da quelle caselle da colmare.

Se a centrocampo il prescelto è Arthur e dopo il grande colpo Parisi, soffiato proprio alla Juve, resta da capire chi sarà il portiere del club nella prossima stagione. Dominik Livakovic dopo le brillanti prestazioni al mondiale con la Croazia è stato a lungo nel mirino dei viola, costretti però a registrare il sorpasso del Fenerbahce.

Diventa possibile a questo punto un ritorno di fiamma per Mattia Perin. L’ex Genoa in più occasioni ha dimostrato di essere un numero uno affidabile, e da tempo il ruolo di vice Szczęsny gli sta stretto. Sponda Juve è chiara l’intenzione di trattenere un calciatore che negli ultimi anni è stato fondamentale per Allegri, ma una eventuale offerta potrebbe far traballare le certezze dell’allenatore e del tecnico.

La Fiorentina potrebbe infatti mettere sul piatto una cifra vicina ai 12 milioni di euro per convincere Giuntoli con un prestito oneroso a 3 milioni e il resto per il riscatto, provando a creare un asse di mercato che possa accontentare Italiano. C’è chi è convinto che il nome di Perin possa tornare di moda ben presto, e la Fiorentina valuta una trattativa interessante per un portiere di grande valore ad un prezzo accessibile.