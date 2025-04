Hummels si ritira, la stagione alla Roma l’ultima della carriera

Mats Hummels, difensore tedesco classe 1988, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione in corso, che lo vede attualmente impegnato con la maglia della Roma.

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Hummels ha comunicato la decisione, dichiarando: “Dopo oltre 18 anni e tante cose che il calcio mi ha dato, finirò la mia carriera questa estate”.

Nel video, il giocatore ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera, sottolineando l’importanza delle persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso: “Quando vedo tutto ciò, so quanto questo viaggio, questo percorso significhi per me. Quanto straordinario è stato avere la possibilità di viverlo. Perché servono tante cose, avere il giusto allenatore al momento giusto, stare bene nel momento giusto, avere i compagni giusti al momento giusto”.

Hummels ha iniziato la sua carriera professionistica nel Bayern Monaco, per poi affermarsi come uno dei pilastri del Borussia Dortmund, squadra con cui ha vinto due campionati tedeschi, due Supercoppe di Germania e una Coppa di Germania. Nel 2016 è tornato al Bayern Monaco, aggiungendo al suo palmarès altri tre campionati, una Coppa di Germania e tre Supercoppe. A livello internazionale, ha conquistato il titolo di campione del mondo con la nazionale tedesca nel 2014, disputando un ruolo chiave nel torneo in Brasile.

Nell’estate del 2024, Hummels ha deciso di intraprendere una nuova avventura trasferendosi alla Roma con un contratto annuale. Durante la sua permanenza nella capitale italiana, ha offerto il suo contributo di esperienza e leadership alla squadra giallorossa. Tuttavia, il rapporto con il club non è stato privo di difficoltà. L’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi, avvenuto poco dopo il suo arrivo, è stato definito da Hummels come “uno shock”. ​

Nonostante questi ostacoli, Hummels ha continuato a impegnarsi per la causa romanista, esprimendo fiducia nelle potenzialità della squadra. Dopo una vittoria contro l’Empoli, ha dichiarato: “Sembrava di giocare all’Olimpico stasera. È tutto cambiato rispetto a qualche mese fa, c’è una grande unità di intenti con i tifosi e all’interno del gruppo, è una squadra che si supporta”. ​

Il suo annuncio di ritiro ha suscitato reazioni nel mondo del calcio. Il commissario tecnico della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha elogiato Hummels definendolo “un modello per un’intera generazione di difensori”. Anche il Borussia Dortmund ha voluto rendere omaggio al suo ex capitano con un messaggio sui social: “Ci inchiniamo a una carriera unica. Grazie per il tuo impegno, la tua passione e i tuoi indimenticabili successi con la maglia giallonera. Mats Hummels – per sempre giocatore del Borussia!”.

La Roma ha salutato il difensore con un messaggio semplice ma significativo: “Danke, Legende!”.

Con il ritiro di Hummels, il calcio perde uno dei suoi difensori più rappresentativi degli ultimi anni, un giocatore che ha saputo coniugare talento, professionalità e dedizione, lasciando un segno indelebile nelle squadre in cui ha militato e nei cuori dei tifosi.