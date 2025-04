Juve quanto ti è mancato Bremer? Il centrale torna a parlare

Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, sta attualmente recuperando da un grave infortunio al legamento crociato che ha interrotto prematuramente la sua stagione.

Nonostante questa battuta d’arresto, il giocatore brasiliano mantiene uno sguardo ottimista verso il futuro e gli obiettivi da raggiungere con la maglia bianconera.​

Nel suo podcast personale, “Bremer Inside”, il difensore ha condiviso riflessioni sia sul passato che sul futuro. Ha ricordato con particolare emozione la vittoria della Coppa Italia nella stagione precedente, definendola il momento più significativo da quando è alla Juventus. Tuttavia, il suo desiderio di successo non si ferma qui:​

“Volevo giocare per cercare di vincere il campionato e qualcosa di ancora più grande, ma è una storia che devo ancora scrivere qui alla Juventus. Purtroppo poi mi sono infortunato, ma tornerò più forte e daremo molte gioie ai tifosi, vinceremo grandi titoli.”

L’infortunio di Bremer è avvenuto nell’ottobre 2024 durante una partita di Champions League contro il Lipsia. La diagnosi ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, richiedendo un intervento chirurgico e un lungo periodo di riabilitazione. Questo incidente ha rappresentato una perdita significativa per la squadra, data l’importanza del giocatore nel reparto difensivo. ​

La sua assenza ha avuto un impatto evidente sulle prestazioni difensive della Juventus. Statistiche alla mano, la squadra ha mostrato una maggiore vulnerabilità senza la presenza di Bremer, sottolineando il suo ruolo cruciale nell’organizzazione difensiva. ​

Quando torna Bremer?

Nonostante le difficoltà, Bremer ha recentemente ripreso gli allenamenti sul campo, segnando una tappa importante nel suo percorso di recupero. Il suo obiettivo è tornare in piena forma in tempo per il Mondiale per Club, previsto per metà giugno 2025. La determinazione e l’impegno mostrati durante la riabilitazione riflettono la sua volontà di contribuire nuovamente ai successi della Juventus.

Oltre agli obiettivi personali, Bremer ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2029, consolidando il suo legame con il club e dimostrando la fiducia reciproca tra il giocatore e la dirigenza. Questo rinnovo sottolinea l’importanza di Bremer nel progetto a lungo termine della squadra. ​

La Juventus, dal canto suo, attende con impazienza il ritorno del difensore brasiliano, consapevole del valore aggiunto che può apportare alla squadra. I tifosi sperano che, con il suo rientro, la squadra possa ritrovare solidità difensiva e ambire a nuovi traguardi, inclusa la tanto desiderata conquista dello scudetto.​

In conclusione, nonostante le avversità incontrate, Gleison Bremer rimane focalizzato sui suoi obiettivi con la Juventus. La sua determinazione e il suo spirito combattivo rappresentano un esempio per i compagni di squadra e una fonte di ispirazione per i tifosi, che attendono con fiducia il suo ritorno in campo e il contributo alle future vittorie del club.​