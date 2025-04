Thomas Muller occasione low cost? Le sue parole

Thomas Müller e il Bayern Monaco si diranno addio al termine della stagione 2024-2025. Diventa un colpo low cost per la prossima estate.

Una notizia che ha colto di sorpresa molti appassionati, considerando il profondo legame tra il giocatore e il club bavarese, con cui ha condiviso tutta la sua carriera professionistica.

Dopo 25 anni in maglia biancorossa, Müller ha annunciato la sua partenza con una lettera pubblicata sui social, piena di emozione e gratitudine. Tuttavia, ha lasciato intendere di voler continuare a giocare, aprendo così la porta a nuove opportunità: un’occasione low cost per diversi club europei?

Il 35enne attaccante, simbolo di una generazione vincente, lascerà il Bayern a parametro zero. Una vera rarità nel calcio moderno: un campione del mondo (2014), vincitore di 33 trofei tra Bundesliga, Champions League, Coppa di Germania e Supercoppe varie, che si rende disponibile senza alcun costo di cartellino. Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi: “Il club ha deciso di non rinnovare il mio contratto. Non è facile accettarlo, ma rispetto la decisione. Amo il Bayern, ma sento di avere ancora voglia di giocare.”

A livello tecnico e tattico, Müller è un profilo duttile, intelligente e ancora decisivo nonostante l’età. Pur avendo perso la titolarità fissa nell’ultima stagione, ha dimostrato di poter incidere sia da titolare che da subentrante, con gol pesanti e assist importanti. Le sue qualità di leadership e la conoscenza del gioco potrebbero fare comodo a molte squadre, soprattutto a quelle che cercano esperienza e personalità nei momenti cruciali della stagione.

Thomas Muller verso il futuro

Tra le possibili destinazioni per Thomas Muller si parla di MLS, dove i campioni europei trovano spesso un ambiente meno competitivo ma comunque affascinante. Tuttavia, non è da escludere un’ultima sfida in Europa. Alcune voci lo accostano a club italiani, inglesi o spagnoli che potrebbero offrire un contratto annuale a basso rischio, sfruttando l’occasione di un colpo mediatico e sportivo.

Nel frattempo, il Bayern ha annunciato che organizzerà una partita di addio in suo onore, per salutare degnamente uno dei giocatori più rappresentativi della sua storia.

Qualunque sarà la sua scelta, Thomas Müller rappresenta ancora oggi un’occasione rara: un leader, un vincente e un uomo squadra pronto per una nuova sfida.

Thomas Müller è un calciatore tedesco nato il 13 settembre 1989 a Weilheim in Oberbayern. Cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco, ha esordito in prima squadra nel 2008 e da allora è diventato uno dei simboli del club bavarese.

Conosciuto per la sua intelligenza tattica, versatilità e fiuto del gol, ha vinto numerosi trofei tra cui 11 Bundesliga, 2 Champions League e la Coppa del Mondo 2014 con la Germania. Nonostante uno stile di gioco atipico, è considerato uno dei giocatori più efficaci del calcio moderno, noto per il suo ruolo da “raumdeuter”, interprete dello spazio.