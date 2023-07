Il Milan non si ferma più: ecco l’ottavo colpo!

L’estate rossonera continuerà a riservare grandi sorprese in sede di mercato: l’ottavo colpo è ad un passo

Si continuerà a parlare a lungo di quest’estate in casa Milan. Perchè ciò che è accaduto, sin dallo scorso 5 giugno, ha di fatto segnato una linea su quello che è stato il recente passato della società rossonera.

Dal licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara fino al nuovo modo di fare mercato, rivoluzionario, a detta dello stesso Cardinale. Proprio il patron del ‘Diavolo’ ha voluto intraprendere una strada coraggiosa ma assai rischiosa: quella del cambiamento radicale. Se non si tratta di rivoluzione, poco ci manca. Perché perdere Ibrahimovic, Brahim Diaz e in una controversa e multimilionaria cessione pure Sandro Tonali, ha inizialmente lasciato straniti e delusi i tifosi milanisti. L’aria, nel giro di una manciata di settimane, è poi cambiata. Perchè a differenza di quanto accaduto in altre gestioni, adesso i preziosi soldi incassati dalle cessioni (Tonali su tutti) sono stati reinvestiti in toto.

Milan, ben 7 rinforzi finora: ma non finisce qui

Sono infatti già sette i rinforzi recapitati agli ordini di Pioli, praticamente in ogni zona del campo. Da Sportiello che ha preso il posto di Tatarusanu alle spalle di Maignan, passando per Reijnders e Loftus-Cheek scelti per non far rimpiangere né Tonali né il lungodegente Bennacer. E se l’algerino il campo lo vedrà non prima di novembre-dicembre, chi è invece chiamato a fare subito la differenza è il nuovo attacco a disposizione di Pioli. Christian Pulisic, già protagonista con un assist nell’amichevole con il Real Madrid.

Ma anche Romero, che contro i ‘Blancos’ ha firmato un gol capolavoro e Chukwueze che per problemi di visto si aggregherà ai compagni solo dopo il ritorno dalla tournèe a stelle e strisce. E con un Okafor in più, lì davanti, pronto a rimpiazzare all’occorrenza Giroud affiancando l’amico Leao. Ma la corsa ad una nuova firma non è affatto terminata qui.

Milan incontenibile: ottavo colpo più vicino

Secondo quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan dopo l’acquisto di Chukwueze avrebbe un’altra priorità da mettere nero su bianco il prima possibile. Si parla, ovviamente, del centrocampista del Valencia Yunus Musah.

Il talento statunitense, che Cardinale vorrebbe anche per una questione di visibilità del marchio Milan negli USA, potrebbe ben presto avvicinarsi. La richiesta del Valencia rimane sempre intorno ai 25 milioni di euro, d’altro canto il Milan ora come ora è fermo ad una nuova ed ultimissima offerta di 18. La distanza permane ma la volontà rossonera di avere Musah in mediana per completare il centrocampo è forte: così come al Valencia farebbe certamente comodo incassare un’offerta tanto importante.

Nei prossimi giorni potrebbe quindi esservi l’accelerata decisiva: per quello che sarebbe l’ottavo squillo di mercato della nuova dirigenza rossonera. Il 20enne newyorkese, nella sua ultima stagione in Spagna, tra campionato e coppe ha accumulato 37 presenze complessive con 2 assist vincenti all’attivo.