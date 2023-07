Calciomercato, colpo di scena: è ufficiale, giocherà ancora in Serie A

Giocherà ancora in Serie A, annuncio ufficiale del club che lo ha acquistato dalla Roma.

Svelata la destinazione del giocatore che si considera adesso un ex Roma col futuro ancora in Serie A dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato in prima persona.

I giallorossi hanno preso altre scelte per il proprio reparto offensivo e sulla trequarti in questo mercato che sta vedendo protagonista Mourinho con Tiago Pinto, tra le entrate e le uscite del club giallorosso.

Calciomercato, cessione ufficiale della Roma: ecco dove giocherà

Scelta fatta, con annuncio ufficiale adesso del club che ha concluso la trattativa per il colpo in Serie A.

La destinazione è stata annunciata, con comunicato ufficiale, proprio quest’oggi. Il club italiano che lo ha preso dalla Roma ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per annunciare quello che è il gran colpo per l’attacco.

È Claudio Ranieri, dalla “sua” Roma, che ha scelto quello che è il colpo in attacco per il Cagliari: Eldor Shomurodov è ufficialmente un nuovo giocatore del club sardo. I rossoblu si rinforzano dunque in attacco con l’attaccante in uscita dalla Roma, dopo gli alti e i bassi vissuti prima in Capitale e poi allo Spezia, club col quale è retrocesso nella passata stagione nell’esperienza di sei mesi al club ligure.

Roma, cessione di Shomurodov al Cagliari: il comunicato ufficiale

Quello che segue, è il comunicato ufficiale della Roma sulla cessione di Shomurodov al Cagliari: “La Roma comunica di aver ceduto al Cagliari Eldor Shomurodov. In giallorosso l’attaccante ha collezionato 48 apparizioni con la maglia della Roma e 6 gol. In bocca al lupo Eldor!”

Calciomercato Cagliari, Shomorudov dalla Roma: i dettagli dell’operazione

All’interno del comunicato sono stati svelati i dettagli dell’operazione da parte del Cagliari, che ha preso Shomurodov dalla Roma. Il centravanti ex Spezia e appunto Roma, arriva dalla Capitale in prestito con opzione di riscatto a cifre già fissate che però non sono state svelate. L’attaccante arriva per giocare titolare e rilanciarsi e, con Claudio Ranieri alla guida, l’obiettivo è quello di ottenere una salvezza tranquilla, per poi essere magari riscattato dalla stessa società di Giulini, per il futuro.

Il mercato del Cagliari non si fermerà qui ma, per il momento, sembra da escludere la possibilità di rivedere Jamie Vardy al servizio di Sir Claudio Ranieri per il futuro al Cagliari. L’attaccante inglese, con l’arrivo di Shomurodov, è per ora tagliato fuori tra le idee.