“Il sacrificato dell’Inter è proprio lui”: l’insider svela il retroscena

L’Inter avrebbe scelto il titolarissimo di Inzaghi da sacrificare durante questa sessione estiva di calciomercato: c’è l’annuncio in diretta

Dal secondo trionfo consecutivo in Coppa Italia alla finalissima di Champions League contro il Manchester City. L’Inter è stata molto vicina al baratro nella stagione da poco terminata, ma ora la società meneghina può guardare al futuro con grande fiducia. E la posizione di mister Simone Inzaghi è più salda che mai.

Il tecnico piacentino è riuscito a dare la svolta nella parte finale dell’annata sportiva, conquistando agevolmente anche l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea. Rimane l’amaro in bocca per la super sfida con Guardiola persa, con la consapevolezza però che la ‘Beneamata’ ha saputo tener testa ad un avversario che sulla carta è nettamente superiore e molto più attrezzato per alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Anzi, l’Inter probabilmente avrebbe quantomeno meritato di andare ai tempi supplementari. Una storia ben differente rispetto alla fantastica parentesi scritta nel 2010, ma fare di più era forse fin troppo complicato stavolta. Discorso diverso, invece, per quanto concerne lo Scudetto, obiettivo per cui i nerazzurri partivano favoriti ai blocchi di partenza.

Motivo per cui sono assolutamente inaccettabili le dodici sconfitte accumulate dalla compagine lombarda e, per forza di cose, bisognerà alzare l’asticella nei mesi a venire. Tale traguardo è un po’ il tallone d’Achille di Inzaghi, il quale sarà chiamato ad invertire la rotta. Ma affinché ciò possa verificarsi, serve svolgere un ottimo lavoro in ambito di calciomercato, potenziando in maniera rilevante la squadra a disposizione.

Calciomercato Inter, l’addio di Onana prende quota: nuovo annuncio

Allo stesso tempo, però, non è affatto da escludere che l’Inter decida di sacrificare uno dei suoi pezzi pregiati, nel caso in cui dovesse giungere un’offerta ritenuta congrua. A questo proposito, da diverso tempo si parla del concreto interessamento da parte del Chelsea nei confronti di Onana. Al momento la pista in questione pare essersi un po’ raffreddata, ma potrebbe riaccendersi prossimamente.

A dare la conferma sull’addio dell’estremo difensore camerunense ci ha pensato l’insider Fabio Cordella, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Credo che Onana se ne andrà. Penso sia l’unico a poter portare un po’ di soldi all’Inter, insieme a Lautaro e Barella. Ma loro due Zhang non li cederà mai“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Per evitare di perdere il centrocampista sardo e l’attaccante argentino, i nerazzurri potrebbero separarsi dal portiere ex Ajax appunto. La valutazione del cartellino di Onana, in tutto ciò, si attesta intorno ai 60 milioni di euro.

I ‘Blues’, dal canto loro, alla fine potrebbero provare ad intavolare un’operazione di scambio per abbassare l’esborso cash. E intanto qualche altra big europea potrebbe farsi avanti al fine di assicurarsi le prestazioni di Onana a partire dalla prossima stagione. Staremo a vedere.