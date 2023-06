Accordo ad un passo, l’addio alla Juve è scritto

Un altro giocatore si appresta a lasciare definitivamente la Juventus: l’accordo con il suo nuovo club è ormai cosa fatta.

La Juve sta provvedendo a rinnovare la propria rosa per tornare competitiva per lo scudetto già nella prossima stagione. Un’impresa certamente non semplice, dato che la concorrenza è particolarmente agguerrita e serve intervenire in più di un reparto per regalare a mister Allegri un organico all’altezza.

Prima ancora di procedere con il mercato in entrata (si attende anche il via libera da parte del Napoli per il nuovo ds Cristiano Giuntoli, ndr), la Signora ha bisogno di liberarsi di alcuni ingaggi pesanti. Angel Di Maria ha già lasciato la Continassa dopo un solo anno in bianconero, in cui ha dato sfoggio della sua infinita qualità soltanto a sprazzi.

Anche altri giocatori dall’ingaggio elevato potrebbero lasciare Torino. Tra questi c’è Juan Cuadrado, che vedrà scadere il suo contratto con la Juve il prossimo 30 giugno, ma anche Alex Sandro, nonostante il rinnovo automatico scattato in base alle presenze (si parla di possibile rescissione consensuale).

Addio alla Juve, ha già una nuova squadra: ecco dove giocherà

E per quanto riguarda Leandro Paredes? Il centrocampista argentino, laureatosi campione del mondo con la sua Nazionale a Qatar 2022, è stato senza dubbio uno dei più deludenti in questa stagione così tormentata per i colori bianconeri.

La scorsa estate la Juve aveva deciso di prenderlo in prestito dal Paris Saint-Germain, con l’obiettivo di consegnare all’ex Roma le chiavi del centrocampo. Le cose non sono andate come previsto, dato che Paredes ha giocato molto poco visto che Allegri gli ha quasi sempre preferito Fagioli: il centrocampista argentino si è anche lamentato con il tecnico toscano dello scarso impiego.

L’epilogo non poteva che essere la separazione. La Juve ha infatti deciso di non riscattare Paredes, risparmiando così i 7 milioni di euro annui di ingaggio dell’argentino. Il centrocampista ha fatto quindi ritorno al PSG, anche se non rientra nei piani dei parigini, che stanno cercando potenziali acquirenti.

Secondo quanto riportato dal sito trtspor.tr, pare che un club sia sulle tracce dell’ormai ex bianconero. Si tratta del Galatasaray, che ha bisogno di rinforzare la propria mediana e avrebbe individuato proprio in Paredes la pedina giusta per fare il salto di qualità. Sempre il sito trtspor.tr rivela che Mauro Icardi, bomber dello storico club turco, avrebbe telefonato al suo connazionale per convincerlo ad accettare la proposta del Galatasaray. La trattativa sembra ben avviata.