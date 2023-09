Immobile non segna più e attacca tutti: le parole

Ciro Immobile sta vivendo un momento molto complesso con la Lazio e ha voluto attaccare tutti in diretta: le sue parole.

L’attaccante biancoceleste non ha iniziato troppo bene la stagione e sta cercando un modo per tornare a brillare come ha sempre fatto negli ultimi anni. Le sue difficoltà sono state capite da Maurizio Sarri che sta provando a far risplendere nuovamente la luce del bomber napoletano.

Il futuro di Ciro Immobile si chiama “gol” e deve tornare a farlo il prima possibile per evitare che si creino ulteriori problemi sia nel suo club che nella Nazionale. Ciro Immobile vuole tornare a segnare e intende farlo già alla prossima partita.

Immobile se la prende con tutti: troppe critiche

Ciro Immobile non sta vivendo un buon inizio di stagione. Sia con la Lazio che con la Nazionale non ha giocato al meglio nelle ultime apparizioni e si è attirato tantissime critiche che rischiano anche di rovinare il suo rapporto con la difficoltà ai gol.

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Immobile ha parlato della stagione della Lazio e del suo momento negativo. E lo ha fatto con un tono molto acceso, rispondendo anche alle eccessive crtiche.

“Purtroppo da inizio campionato i risultati non ci stanno accompagnando. Qualche sprazzo di bel gioco lo abbiamo fatto vedere anche con la Juventus e con il Genoa in casa”.

Immobile non segna ma non molla: “Dette cose non vere”

Nell’ultimo periodo ci sono state molte difficoltà per Ciro Immobile che ha ricevuto moltissime critiche sia per come ha giocato con la Lazio che per quello che ha fatto vedere con la maglia della Nazionale.

“Sono sempre sereno e ascolto solo quello che mi dice il mister. Abbiamo un rapporto che ci permette di dirci tutto a chiare lettere. Quando vede che mi aggrappo con le unghie ad ogni pallone, capisce che posso essere utile per la squadra. Mi pesa questa mancanza di gol, ma devo essere tranquillo perchè la squadra ha bisogno che lo sia”.

Troppe critiche? “Ho sentito troppe cose che non sono vere. Qualcuno pensa che non sia possibile continuare a segnare come ho sempre fatto, mantenere quelle medie e quelle prestazioni ma voglio farli ricredere“.

Immobile: “Difficoltà dovute alla vita quotidiana”

Ciro Immobile, poi, ha svelato i motivi reali che hanno portato al momento poco positivo che sta vivendo in questo inizio di stagione.

“Ci sono dei momenti nella vita quotidiana e di un calciatore che vanno affrontati. Questo è un momento che per far entrare la palla in rete ci devo mettere un po’ di più. Significa che ci metterò più impegno“.

Cosa vuoi dare ai tuoi compagni? “Per me è fondamentale che faccia sentire la mia presenza in campo. Sono soddisfatto di questo, un po’ meno per i numeri. Ma quando torneremo ad essere quello che siamo sempre stati, torneranno anche i numeri ad essere diversi“.