Ludovica Pagani: la prende in mano e incanta

Ludovica Pagani negli ultimi scatti lascia senza parole, lady El Shaarawy scatenata e più provocante che mai

Tra i tanti personaggi femminili che spopolano sul web, Ludovica Pagani è non solo una di quelle personalità maggiormente in ascesa ma anche tra coloro che si fanno notare in modi mai banali, sempre alle prese con nuove avventure e con un modo di fare sbarazzino e vivace che da sempre ha conquistato tutti.

Bergamasca, 28 anni, Ludovica si è guadagnata un seguito numerosissimo sui social. Su Instagram è da tempo una celebrità e adesso viaggia spedita verso i 4 milioni di followers, entrando nell’olimpo delle bellezze italiane più in vista. Nel corso della sua carriera ha già accumulato molteplici esperienze, tutte di un certo spessore, ed è difficile inquadrarla in una sola definizione, anche perché come detto si cimenta in quasi qualsiasi genere di attività.

Influencer e youtuber conosciutissima, diventata quindi soubrette televisiva, conduttrice, modella, ultimamente anche disc jockey. La fidanzata dell’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy non si ferma praticamente mai, quello che non cambia è il fascino sublime che riesce a sprigionare scatenano la passione e la fantasia dei fan.

Ludovica Pagani e la prima volta sul campo da padel: posa da impazzire, visione prorompente

Ludovica è ormai solita scatenarsi in consolle facendo ballare tutti a tempo di musica, ma in questi giorni sta unendo l’utile al dilettevole, rilassandosi in vacanza in Sicilia con la propria famiglia. Una vacanza che è stata l’occasione per lei per mettersi alla prova con il padel, uno sport che non aveva mai approcciato prima d’ora.

Le immagini in campo, naturalmente, fanno il giro del web in poco tempo. Con una espressione divertita e stuzzicante, Ludovica si fa ritrarre sotto rete con la racchetta tra le mani e mettendo in mostra un look in tenuta sportiva che non ha assolutamente niente da invidiare alle mise in costume che tanto ci hanno fatto sognare nel corso dei mesi estivi.

Shorts e top aderentissimi, fianchi sinuosi e scollatura esplosiva lasciano il segno e attirano in un attimo l’attenzione. La reazione da parte dei fan è quella di sempre: Ludovica conquista gli applausi di tutta la community, con like a profusione e una spropositata quantità di complimenti e messaggi d’amore. Ormai, la disc jockey più amata e sexy d’Italia è una realtà.