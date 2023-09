Spalletti fa fuori tutti, nuovo attaccante per l’Italia: ha già deciso

L’Italia ha bisogno di nuovi rinforzi in ogni reparto e Luciano Spalletti sta valutando una rivoluzione in attacco: ecco chi verrà convocato.

Gli azzurri devono trovare di nuovo la retta via e con il nuovo commissario tecnico le cose sembrano andare molto meglio rispetto al passato. Spalletti ha già inculcato una cultura del lavoro e della passione per la maglia dell’Italia diversa dal recente passato ma ora vuole badare anche alla concretezza e a quallo che serve per tornare a essere grandi.

I problemi dell’Italia sono noti a tutti. Dalla difesa all’attacco ci sono molte difficoltà e ora il ct sta provando a lavorare anche con le società italiane per scovare nuovi talenti italiani.

Spalletti rivoluziona l’Italia: vuole nuovi calciatori

L’Italia deve ripartire molto presto con i grandi risultati per cercare di riportare in alto la bandiera dopo anni di difficoltà. Non è bastato l’Europeo vinto nel 2021 a scacciare i fantasmi che, ora, sono tornati a farsi vivi. L’Italia ha saltato due Mondiali consecutivi e non ha fatto belle figure ma ora c’è la cura Spalletti che dovrà sortire i suoi effetti.

Il nuovo commissario tecnico ha già messo la sua impronta sulla nuova Italia che sta nascendo e ha chiesto miglioramenti anche a tutti i club per provare a far emergere nuovamente il calcio italiano, come si faceva un tempo.

Spalletti vuole nuovi calciatori e vale per tutti i reparti: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Mancano gli italiani e vanno trovate nuove soluzioni.

Immobile e Retegui non incidono: Spalletti pesca un altro jolly

Luciano Spalletti vuole allenare un’Italia molto forte e per farlo ha bisogno di tanti calciatori dal talento smisurato, come l’Italia ha sempre abituato il mondo intero. In questo momento storico in attacco c’è la penuria maggiore. Ciro Immobile e Mateo Retegui, gli ultimi centravanti convocati da Spalletti, non hanno inciso a dovere e il ct ha scelto di schierare Raspadori in quel ruolo.

Qualche giorno fa, però, Luciano Spalletti è stato in visita alla Continassa per studiare gli allenamenti di Massimiliano Allegri e della sua Juventus. E in quell’occasione ha avuto modo di parlare in privato con Moise Kean.

Alla Juventus non è la prima scelta ma quando è in campo mostra sempre ottime qualità e grandi giocate.

Spalletti vuole Kean in Nazionale: nuovo 9 dell’Italia?

Spalletti vuole studiare il talento di Kean. Nella Juventus ha forti difficoltà a esprimersi a causa della presenza di centravanti ancora più forti e pronti come Vlahovic e Milik. Il colloquio privato avuto con Spalletti qualche giorno fa, però, potrebbe aver riacceso la fiammella della speranza per il classe 2000.

Se Allegri dovesse dargli maggiori chance e se lui stesso dovesse sfruttarle a dovere potrebbe essere proprio Moise Kean il nuovo 9 dell’Italia.