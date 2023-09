Inter-Milan a rischio: brutta tegola, l’annuncio spiazza tutti

Arriva una nuova notizia che spiazza l’allenatore che non avrà a disposizione il giocatore per Inter Milan.

Cresce l’attesa, da entrambe le parti, per il match in programma sabato alle ore 18 che metterà di fronte Inter e Milan. Le due squadre milanesi, protagonista di un avvio di stagione super con tre vittorie consecutive nelle prime tre di campionato, si contendono già il primato in classifica. Questa pausa per le Nazionali non ha aiutato i due allenatori visto che ci sono alcuni calciatori che, nei prossimi giorni, arriveranno in ritiro acciaccati: ecco le ultimissime in merito a questo nuovo stop che può cambiare i piani del tecnico che dovrà valutare lo stato di salute del calciatore che è già a rischio per il derby di Milano.

Nuovi aggiornamenti riguardo il derby di Milano: entrambe le squadre sono a lavoro per arrivare al meglio a questa partita che regalerà sicuramente grandi sorprese. La pausa delle Nazionali non ha offerto un grande aiuto, visto che alcuni protagonisti del match sono in dubbio per questa partita. Ecco il punto della situazione in merito ad alcuni giocatori di Milan e Inter che rischiano di saltare la sfida.

Inter Milan: il big salta la sfida? Ultime notizie

Da un lato e dall’altro, i tecnici devono fare i conti con gli infortuni di alcuni giocatori. Nel Milan, per esempio, è in dubbio la presenza di Giroud a causa di un problema alla caviglia accusato con la Nazionale francese. Anche Maignan e Theo Hernandez hanno avuto qualche piccolo acciacco, visto che entrambi non si sono allenati nei giorni scorsi.

Discorso analogo anche per Inzaghi che dovrà valutare le condizioni di Juan Cuadrado. A confermalo è stato l’allenatore in seconda della Nazionale colombiana Luis Amaranto Perea. Nonostante alcuni miglioramenti, Cuadrado non sembra aver raggiunto ancora il top della condizione.

Ecco perché, precauzionalmente, Inzaghi potrebbe decidere di tenere fuori Cuadrado in vista del derby Inter Milan.

Inter Cuadrado infortunio, annuncio dalla Colombia

Juan Cuadrado sarà a disposizione per Inter Milan? Crescono i dubbi attorno all’ex Juve, impegnato in queste settimane con la Nazionale colombiano. Il calciatore non è al meglio ed è per questo motivo che Inzaghi potrebbe tenerlo a riposo per il derby in programma sabato.

Ecco l’annuncio in conferenza stampa sulle condizioni di Cuadrado. Ci sono le parole del vice allenatore della Colombia.

“Siamo in contatto con lo staff medico dell’Inter, non sappiamo ancora se Cuadrado sarà a disposizione contro il Cile. Non è al top della forma visto che arrivava in Nazionale con una tendinite. In alcuni allenamenti è uscito affaticato, dobbiamo capire come il suo corpo reagirà”.