Calciomercato: Pippo Inzaghi torna in panchina, c’è l’annuncio

Nuovi aggiornamenti sul futuro di Pippo Inzaghi: ecco le ultimissime novità sul futuro dell’allenatore, attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura alla Reggina.

C’è una storica piazza italiana che ha allacciato i primi contatti per prendere Inzaghi. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo sondaggio da parte della società che sta spingendo per convincere l’ex Milan a firmare un nuovo contratto.

Ultimissime notizie su Pippo Inzaghi: ecco dove sta andando l’allenatore, destinazione a sorpresa per lui. Dopo il fallimento della Reggina, Pippo Inzaghi è rimasto svincolato. Il tecnico, che aveva un contratto con il club calabrese, sta aspettando l’offerta giusta per poter tornare ad allenare. C’è una prima indiscrezione relativa al club italiano che in queste ore ha mosso i primi passi per l’ingaggio di Inzaghi: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: Pippo Inzaghi sta tornando, i dettagli

Avvio di stagione da dimenticare per il club che è pronto al cambio in panchina: è tutto pronto per l’esonero dell’allenatore, in giornata è atteso l’annuncio ufficiale dell’addio. Intanto, aumentano le indiscrezioni relative al nuovo tecnico: in lista c’è anche Pippo Inzaghi che, dopo la Reggina, potrebbe ripartire da un’altra storica piazza del calcio italiano.

Perinetti, direttore sportivo del club, ha deciso di esonerare l’allenatore dell’Avellino Massimo Rastelli: alla base di questa decisione gli ultimi risultati della squadra biancoverde che, nelle prime due partire di Serie C, ha conquistato zero punti.

Ecco perché la società vuole dare una svolta all’ambiente e allo spogliatoio sostituendo Rastelli e prendendo un big in panchina: il sogno del direttore Perinetti è nominare nuovo allenatore dell’Avellino Pippo Inzaghi.

Avellino: c’è il no di Pippo Inzaghi, ecco dove vuole andare l’ex Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da La Casa di C, sono più percorribili per l’Avellino le piste Silvio Baldini, Delio Rossi e Michele Pazienza. Ad oggi, infatti, Pippo Inzaghi non vuole tornare in Serie C: la sua ambizione è quella di trovare una nuova squadra nella massima serie del campionato italiano o in Serie B.