Infortunio Kvaratskhelia, ora il Napoli trema: i tempi di recupero

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia dopo l’infortunio al ginocchio: le sue condizioni sono da monitorare.

L’attaccante georgiano è fermo ai box a Castel di Sangro e le sue condizioni tengono la società e tutti i tifosi con il fiato sospeso. È andato ko nell’ultima amichevole del Napoli vinta ai rigori contro il Girona, uscendo malconcio dal campo senza calciare nemmeno un penalty. I problemi al ginocchio possono portare pesanti traumi e ora è tempo di valutare bene anche i tempi di recupero.

L’infortunio di Kvaratskhelia si va ad aggiungere a quelli, sicuramente più lievi, di Osimhen, Lobotka e Demme che nei giorni di ritiro hanno sofferto delle noie muscolari.

Infortunio Kvaratskhelia: cosa è successo

A Dimaro e a Castel di Sangro si sono visti sprazzi di un ottimo Napoli con Rudi Garcia ma bisogna ancora entrare nei meccanismi giusti per poter permettere al nuovo tecnico di puntare ai grandi obiettivi stagionali. Garcia sta cercando la quadra perfetta per portare altre vittorie e altri trofei in azzurro.

A minare la serenità del Napoli c’è la questione infortuni che nei ritiri pre-campionato sta mettendo in difficoltà gli azzurri che hanno perso Khvicha Kvaratskhelia durante la partita contro il Girona. L’attaccante georgiano si è scontrato con uno dei calciatori del club spagnolo ed è rimasto contuso.

L’intervento dei medici del Napoli è stato immediato ma Kvaratskhelia ha abbandonato lo stadio con il ghiaccio applicato al ginocchio e zoppicando vistosamente.

Infortunio Kvara, il Napoli trema: le condizioni

Al termine della partita contro il Girona il fiato dei tifosi del Napoli si è fermato per qualche istante a causa di un infortunio occorso a Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha subìto un colpo al ginocchio ed è uscito dal terreno di gioco con una vistosa fasciatura e molto dolorante.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia potrebbero essere molto più gravi del previsto. Nella giornata di ieri si è parlato di un trauma distorsivo contusivo di leggera entità che avrebbe tenuto il georgiano fuori solo per pochi giorni.

Il quotidiano, oggi, riferisce che Kvaratskhelia potrebbe saltare l’esordio in campionato con il Frosinone. La distorsione potrebbe aver interessato anche i legamenti e solo nelle prossime ore sono previsti esami approfonditi per definire meglio l’entità dell’infortunio.

I tempi di recupero di Kvaratskhelia

Il Napoli rischia di perdere Khvicha Kvaratskhelia per lungo tempo. L’attaccante georgiano può saltare la partita d’esordio contro il Frosinone e – nel peggiore dei casi – anche altri match.

Se l’infortunio dovesse riguardare anche i legamenti saranno, poi, da stabilire i reali tempi di recupero che potrebbero minare la serenità del Napoli e di tutto l’ambiente partenopeo.