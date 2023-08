Milan, emissari a lavoro: si chiude per il centrocampista

Il Milan continua a prendere la scena in questo calciomercato. Dopo aver messo a segno ben 8 acquisti, il Diavolo è in costante lavoro per regalare altri rinforzi a Stefano Pioli per completare la rosa rossonera.

A dimostrazione di questo dalle parti di Casa Milan si sarebbero registrati degli importanti movimenti sempre sul fronte entrate. Stando alle ultime notizie, infatti, alcuni emissari del club starebbero trattando col club del giocatore per provare a chiudere nel giro di qualche giorno le trattative per il centrocampista, sul quale ci sarebbe la concorrenza di mezza Serie A.

L’operazione sembrerebbe essere ben spedita, con l’accordo che potrebbe essere raggiunto anche nelle prossime ore, visto che è forte anche la volontà del ragazzo di cambiare area e compiere un importante salto di qualità in carriera.

Calciomercato Milan, si chiude per il centrocampista: le ultime

Il Milan si sta decisamente prendendo la scena in questo calciomercato, e l’impressione è che i giochi per il club rossonero non sono di certo conclusi con l’arrivo di Yunus Musah, l’ottavo acquisto dell’estate del Diavolo. C’è dunque ancora tanto da fare per regalare a Stefano Pioli una rosa competitiva su più fronti, ed è per questo che Furlani e Moncada starebbero valutando quali altri innesti mettere a disposizione dell’allenatore emiliano.

I reparti nei quali il Milan dovrà investire sono ancora diversi, con la prima punta ed il terzino sinistro priorità assolute della dirigenza meneghina, ma con il possibile addio di Krunic il Diavolo sarà costretto ad investire su un altro centrocampista in questo calciomercato, uno che possa prendere il posto proprio del bosniaco. A furia di scovare talenti la lista del duo Furlani-Monacada è ricca di nomi che possano fare al caso del Milan, ma uno dei principali obiettivi del club meneghino rischia di sfumare addirittura già nelle prossime ore.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Record, alcuni emissari dello Sporting Lisbona sono attesi in Italia per parlare con il Lecce di Hjulmand, che tanto piace al Diavolo ma che potrebbe a questo punto continuare la sua carriera in Portogallo, dato che il club lusitano ha intenzione di fare sul serio per il centrocampista danese.

Milan beffato? Blitz dello Sporting per Hjulmand: in settimana l’incontro decisivo

Il Milan rischia di rimanere nuovamente beffato in questo calciomercato, visto che lo Sporting Lisbona è pronto a soffiare al Diavolo Hjulmand del Lecce. Il danese piaceva e piace tutt’ora a Pioli ed a tutta l’aera tecnica rossonera, ma le priorità del Milan hanno fatto sì che la pista per il centrocampista salentino si raffreddasse piano piano.

Questo non è stato altro che un assist allo Sporting, che a detta di Record in settimana si incontrerà con il Lecce e gli agenti del ragazzo per un incontro che dalle parti di Lisbona sperano possa essere decisivo per lo sbarco in Portogallo di Hjulmand.

Niente Milan, Hjulmand verso lo Sporting: le cifre

Hjulmand è sempre più lontano dal Milan e dalla Serie A. Il centrocampista danese del Lecce sembrerebbe essere infatti in procinto di trasferirsi allo Sporting Lisbona, che a quanto pare con un blitz è riuscito a sbaragliare la concorrenza per il giocatore.

Al momento non si conoscono ancora le cifre esatte di quest’eventuale operazione, ma stando a Record il Lecce chiede almeno 17 milioni di euro per Hjulmand, motivo per il quale o i salentini verranno accontentati o il danese rimarrà -almeno- un altro anno in giallorosso.