Inter, affare saltato: non è convinto dal progetto

Salta un affare in casa Inter, tifosi delusi: il campione non è stato convinto dal progetto che gli è stato proposto.

Continua tra mille difficoltà il mercato dell’Inter. Chiusa la telenovela riguardante il portiere, o almeno quello che dovrebbe essere il titolare, con l’arrivo di Yann Sommer, il club nerazzurro sta cercando di risolvere le altre situazioni spinose di questo periodo. Non è tutto rose e fiori, infatti, in casa nerazzurra negli ultimi giorni, e lo dimostra anche il modo clamoroso in cui è saltato un affare: il calciatore ha rifiutato il trasferimento perché non convinto della bontà del progetto. Un colpo durissimo da digerire per la dirigenza, che adesso dovrà rivedere i propri piani.

Non ha perso fascino la maglia dell’Inter, la storia del Biscione, la tradizione di un club che lo scorso anno è stato in grado di arrivare a un soffio dalla vittoria della Champions League. Il progetto sportivo nerazzurro, nonostante le difficoltà di una situazione economico-finanziaria tutt’altro che florida, continua ad essere un progetto vincente. Ed è anche per questo che per i calciatori nerazzurri cambiare squadra non è certo semplice.

Se continuano le difficoltà in entrata per Marotta e Ausilio, dovute soprattutto all’impossibilità di poter spendere in maniera eccessiva per portare a casa i profili individuati, è in uscita che le cose si fanno davvero dure. In pochi vogliono lasciare l’Inter, e nessuno vuole farlo per un progetto che non sia almeno di pari livello. Lo ha dimostrato l’incredibile vicenda di questi giorni, con un calciatore ai margini della rosa di Inzaghi che ha fatto saltare all’ultimo minuto il proprio trasferimento.

Inter, salta la cessione: il giocatore non è stato convinto dalla nuova destinazione

Non si può certo obbligare un calciatore a cambiare squadra, soprattutto se la destinazione non è di suo gradimento. Mantenere in rosa un giocatore poco utile alla causa può però diventare deleterio per un club, soprattutto se in difficoltà economiche come l’Inter, e per questo Marotta vorrebbe liberarsi al più presto di tutti gli esuberi, tagliando il monte ingaggi e facendo soprattutto spazio a quegli innesti che potrebbero garantire il salto di qualità.

Tra i giocatori sostanzialmente sul mercato c’è anche Robin Gosens. L’ex Atalanta non ha mai convinto del tutto all’Inter, a causa anche dei tanti infortuni che lo hanno frenato. Continua però ad avere mercato, soprattutto in patria, in Germania, ed è proprio a un club tedesco che l’Inter lo aveva ceduto.

L’accordo era fatto: prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro. Un’operazione che avrebbe garantito al club la liquidità per poter finalmente sferrare il colpo decisivo in attacco. Quando tutto sembrava fatto, però, Gosens si è tirato indietro. Avrebbe infatti dovuto accettare il trasferimento al Wolfsburg, squadra ambiziosa ma che in questa stagione non disputerà nemmeno le coppe europee, e che non può certo ritenersi una big europea all’altezza dell’Inter.

La trattativa si è così arenata, e i tedeschi hanno virato su Rogerio, prelevato dal Sassuolo negli scorsi giorni. Un brutto colpo per l’Inter, che aveva già individuato in Carlos Augusto il possibile erede di Gosens e che adesso potrebbe vedersi superata, nella corsa al tornante del Monza, dalla Juventus. L’ennesimo sgarbo in un mercato di grande tensione tra i due club rivali per antonomasia.