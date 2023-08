Calciomercato: Neymar lascia subito il PSG, ecco dove giocherà

Novità di calciomercato sul futuro di Neymar al Psg: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi parigini. Dopo Messi, e quello probabile di Mbappe, un altro campione è pronto a salutare.

Rivoluzione in vista al Psg con Neymar vicino all’addio. Il brasiliano è pronto a lasciare i francesi per vivere una nuova esperienza. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’ex Barcellona ha chiesto alla dirigenza di lasciare Parigi nel corso di questa sessione 2023. Un altro addio eccellente che potrebbe stravolgere completamente il futuro del club francese che a quel punto dovrà puntare su un nuovo attaccante.

Aumentano i dubbi riguardo il calciomercato del Psg. La società dopo Messi e la questione Mbappe è alle prese anche con il caso Neymar. Secondo quanto riportato dall’Equipe, il brasiliano ha chiesto la cessione.

Calciomercato Psg: nuovo ribaltone, c’è l’addio di Neymar

Il futuro di Neymar può essere lontano da Parigi: il brasiliano avrebbe chiesto la cessione alla squadra francese che adesso dovrà risolvere in tempi rapidi quest’altra situazione spinosa. Una vicenda assurda con Luis Enrique che dovrà essere bravo a gestire il tutto.

Dopo l’ufficialità di Gonçalo Ramos dal Benfica, il Psg ha ricevuto la comunicazione di Neymar che ha chiesto di andar via nel corso di questa sessione di calciomercato. Dopo il mancato accordo per il rinnovo di Kylian Mbappé, che rischia di andare via a parametro zero la prossima estate, i francesi dovranno trovare una soluzione anche per quanto riguarda il brasiliano che ha chiesto ufficialmente di essere ceduto.

Calciomercato, addio Psg Neymar vuole il Barcellona

E’ già stato svelato il futuro di Neymar che vuole tornare a Barcellona. E’ questo il desiderio del campione brasiliano che dopo sei anni vuol far ritorno in Catalogna. Secondo la ricostruzione del giornale francese “L’Equipe”, Neymar ha formalmente chiesto ad Al-Khelaifi di essere ceduto al Barcellona in questa sessione di mercato. Ha espresso il desiderio di tornare nel club blaugrana, che l’aveva ceduto per una cifra record pari a 222 milioni di euro, nell’estate del 2017.

Neymar via dal Psg, le ultime notizie sul ritorno a Barcellona

L’investimento su Neymar non ha prodotto grandi risultati, visto che il club sperava di riuscire a vincere la Champions League grazie al contributo di grandi campioni. In queste ultime due stagioni, Neymar è stato uno dei più criticati dai tifosi parigini. Complice anche alcuni infortuni che hanno compromesso il rendimento del brasiliano. Adesso, dopo l’addio di Messi, a Parigi è scoppiato un doppio caso legato a Kylian Mbappé e Neymar.