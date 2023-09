Inter: cambia il futuro di Inzaghi, adesso è ufficiale

Sorpresa in casa Inter: c’è l’annuncio su Simone Inzaghi. Svolta clamorosa e quasi inaspettata. La società ha sfruttato questa pausa per chiudere l’affare.

C’è una sostanziale novità riguardo il futuro di Simone Inzaghi. Reduce da una stagione super, che ha portato l’Inter in finale di Champions League, il tecnico italiano ha saputo riconquistare la fiducia dell’ambiente nerazzurro. Gli interessi anche di altre società non sono mai mancati, ecco le ultimissime notizie in merito al destino dell’allenatore.

Cambia il futuro di Simone Inzaghi all’Inter: adesso è ufficiale. Dopo una partenza sprint, che ha confermato i progressi della squadra, ecco la decisione della società che ha voluto mettere la parola fine a questa trattativa che stava andando avanti da tanto tempo. Questa notizia è un indizio chiaro ed inequivocabile sul destino del tecnico che ha conquistato, al netto degli addii e delle cessioni, tre vittorie nelle prime tre di Serie A.

Inter: c’è l’annuncio su Inzaghi, ecco cosa è successo

C’è un aggiornamento sul futuro di Inzaghi all’Inter. Gli interessi e gli ammiccamenti con altre società stranieri hanno spinto la società a fare delle riflessioni in merito al destino del tecnico che, anche in questo avvio di stagione, ha dimostrato di sapersi adeguare ad ogni situazione.

Quest’estate, nonostante le partenze di giocatori importanti come Skrniar, Onana e Lukaku, la società ha saputo rinforzare l’organico, accontentando le richieste del tecnico che ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato. Ecco perché tra le parti s’è instaurato un rapporto di fiducia che ha portato Marotta a rivedere il contratto di Inzaghi.

Dopo settimane di trattative, oggi è arrivata la fumata bianca con l’annuncio del rinnovo dell’allenatore dell’Inter Inzaghi che resterà alla guida del club fino al 2025. Per il tecnico dei nerazzurri è sempre più al centro del progetto: con questo nuovo accordo sarà protagonista per le prossime stagioni. Dopo aver conquistato 4 trofei (due Coppe Italia e due Supercoppe italiane), adesso nel mirino c’è il campionato italiano. Ecco, intanto, tutti i dettagli sul nuovo ingaggio di Simone Inzaghi all’Inter.

Comunicato Inter rinnovo Inzaghi: svelate le cifre

Quanto guadagna Simone Inzaghi? Nel nuovo contratto, appena firmato con l’Inter con scadenza a giugno 2025, il tecnico ha visto aumentare il suo stipendio. Adesso guadagnerà 5,5 milioni netti all’anno a cui vanno aggiunti vari bonus legati ai risultati sportivi che la squadra conquisterà. Ecco il comunicato ufficiale. “FC Internazionale Milano è lieta di annunciare di aver prolungato il contratto dell’allenatore della prima squadra Simone Inzaghi. Quest’accordo consentirà al mister di guidare l’Inter fino al 2025”.