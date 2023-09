Inter, Inzaghi lo fa fuori: “Devo fare delle scelte”, derby in panchina

Manca sempre meno al derby di Milano, il primo della stagione. Dopo aver dato spazio a Stefano Pioli, in conferenza stampa è intervenuto questo pomeriggio anche Simone Inzaghi, che ha sciolto ogni dubbio in merito a quanto si era detto nel corso di queste settimane.

Fra i tanti temi toccati questo pomeriggio l’allenatore dell’Inter ha anche lasciato indirettamente intendere chi saranno gli undici titolari di domani, stupendo tutti gli addetti ai lavori, compresi gli stessi tifosi, comunicando una decisione della quale nessuno si sarebbe mai aspettato.

“Devo fare delle scelte”. Così ha parlato Simone Inzaghi, svelando difatti che uno degli uomini più in forma dell’Inter in questo momento domani partirà solo dalla panchina. Possibile impiego per lui a partita incorso, ma questa esclusione potrebbe causare non poche polemiche.

Inter, Inzaghi lo esclude dall’undici titolare: l’annuncio

Il derby si avvicina, e gli ultimi dubbi di formazione fra oggi e domani verrano sciolti sia da Stefano Pioli che da Simone Inzaghi. Quest’ultimo ha sicuramente più gatte da pelare rispetto al collega rossonero, considerato il fatto che l’Inter ha delle seconde linee super valide che potrebbero far perdere il posto ai titolari e mettere in difficoltà lo stesso Inzaghi nelle scelte finali.

Il derby non è però uno di questi casi, anche perché un antico proverbio dice “squadra che vince non si cambia”, ed il tecnico nerazzurro non ha alcuna intenzione di stravolgere i suoi equilibri di formazione, non adesso. Per questo l’impressione è che l’undici titolare di domani pomeriggio contro il Milan sarà verosimilmente lo stesso proposto in queste prime tre giornate di campionato, con Inzaghi che dunque si ritroverà ad escludere nuovamente uno degli uomini più in forma del momento.

Con la frase “Devo fare delle scelte”, Simone Inzaghi ha indirettamente svelato che anche domani in occasione del derby Davide Frattesi partirà dalla panchina. Slitta ancora l’esordio da titolare con la maglia dell’Inter per l’ex Sassuolo, al quale non è servita neanche la doppietta in Nazionale per convincere l’ex Lazio a puntare su di lui già dal primo minuto.

Road to the derby: Inzaghi fa il punto sugli infortunati

Oltre a parlare di Davide Frattesi, argomento che ha poi ripreso più avanti nel corso del conferenza stampa, Simone Inzaghi ha anche fatto il punto sugli infortunati dell’Inter in vista del derby.

Il tecnico nerazzurro si è ovviamente soffermato sulle condizioni di Cuadrado e Sanchez, sulle quali ha detto: “Come stanno Sanchez e Cuadrado? Il primo lo vedrà solo oggi, mentre Juan spero si possa allenare al meglio, ma l’ho visto positivo. Vorrei averli entrambi domani a disposizione”.

Inter, Barella e Frattesi insieme? La risposta di Inzaghi

Soluzione valida, ed allo stesso tempo interessante, per il centrocampo dell’Inter sarebbe quella di schierare insieme sin dal primo minuto Davide Frattesi e Nicolò Barella. Un’opzione, questa, che intrigherebbe in primis Simone Inzaghi, ma sulla quale l’allenatore nerazzurro ha così risposto: “Sono giocatori dalle caratteristiche molto simili, ma possono giocare insieme come fatto in Nazionale, ma in partita in corso. Vedremo, ma state certi che io sceglierò sempre quello che è meglio per l’Inter”.