Juventus sotto assedio per gli infortuni: nuovo annuncio di Allegri

La Juventus è alle prese con numerose novità che possono cambiare il volto della squadra di Massimiliano Allegri: ecco le ultime notizie.

Il ritorno in campo della Juventus deve proseguire sulla scia di quanto di buono fatto vedere nella partita contro l’Empoli. A Torino arriverà la Lazio di Maurizio Sarri che, intanto, ha vinto il primo big match contro il Napoli e ha dato una prima spinta al campionato. Ora è tempo di un altro super scontro e sarà un esame importante per la Juve che vuole continuare a vincere.

Massimiliano Allegri ha in mente di continuare il percorso di crescita ma deve anche fare i conti con gli infortuni che si stanno susseguendo in casa bianconera.

Juventus, Allegri vuole vincere contro la Lazio

La Juventus vuole continuare a scalare la classifica e continuare il percorso positivo iniziato qualche settimana fa. Due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite è un ottimo bottino per una squadra che ha dovuto ricostruirsi dalle macerie delle scorse due stagioni.

Massimiliano Allegri ha presentato la partita contro la Lazio in conferenza stampa, parlando degli obiettivi già prefissati per vincere contro i biancocelesti.

“La squadra si è allenata bene e chi non è andato in Nazionale ha vissuto una buona settimana. Chi è tornato è in buone condizioni ma c’è chi deve smaltire il fuso. Domani vincere e fare bene sarà complicato, così come lo è fare una formazione: tanti giocatori che meriterebbero di giocare. Tutti ci tengono a fare bene e si mettono a disposizione della squadra”.

Infortunio Chiesa, Allegri è tranquillo: le parole

Le ultime settimane sono state difficilissime per la Juventus che ha dovuto sopperire a diversi infortuni che hanno preoccupato Allegri. Tra le situazioni più pericolose c’è sicuramente quella di Federico Chiesa, tornato malconcio dalla Nazionale e vittima di un leggero infortunio.

Infortunio Chiesa? “Ci sono molte possibilità che giochi. È tornato malconcio dalla Nazionale ma ha fatto due o tre giorni con la squadra. C’è possibilità che inizi da titolare”.

Lazio? “Non è un crocevia ma è vero che la Lazio è una diretta concorrente per arrivare tra le prime della classifica. Il campionato è lungo, bisogna avere la forza di giocare e prepararsi di partita in partita. Ci saranno momenti più o meno difficili”.

Chiesa titolare con Vlahovic: la probabile formazione della Juventus

La Juventus ha ritrovato Federico Chiesa e con ogni probabilità sarà in campo da titolare anche nella partita contro la Lazio. Giocherà in coppia d’attacco con Dusan Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri-