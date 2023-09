Richarlison, lacrime in campo: il motivo è sconvolgente

L’attaccante del Tottenham Richarlison è scoppiato in lacrime in campo: il motivo sconvolge tutti, tifosi preoccupati.

La carriera di Richarlison con il suo passaggio dall’Everton al Tottenham sembrava dovesse essere destinata ad essere importante ed invece così non è stato.

Da quando è sbarcato nel nord di Londra, l’attaccante brasiliano ha collezionato solo 40 presenze ed ha firmato appena 4 gol. Numeri davvero miseri se paragonati alle qualità che Richarlison ha, ma che non sta riuscendo a sfruttare appieno, ed i tifosi del Tottenham si sono chiesti più volte se ne sia valsa la pena spendere 60 milioni di sterline per lui.

L’attaccante brasiliano sta vivendo un periodo molto complicato non solo in campo, ma anche fuori ed a conferma di ciò sono le lacrime venute fuori dai suoi occhi al momento della sostituzione nella sfida vinta dal Brasile contro la Bolivia per 5-1. A confermare di star vivendo un periodo molto difficile è stato lo stesso Richarlison che, durante l’intervista al famoso quotidiano O Globo, ha rivelato come abbia intenzione di rivolgersi ad uno psicologo per aiutarlo risolvere i suoi problemi.

Richarlison scoppia in lacrime in campo: il brasiliano chiede aiuto

La sosta per le nazionali è finalmente terminata e nel weekend riprenderanno i campionati europei. Tuttavia, il ritorno in Europa non sarà affatto semplice per Richarlison che deve prima risolvere i problemi mentali che lo attanagliano. Dopo essere stato immortalato mentre piangeva in campo prima e in panchina poi, l’attaccante brasiliano ha dichiarato ad O Globo che ha intenzione di chiedere aiuto psicologico quando rientrerà in Inghilterra.

Richarlison ha affermato come voglia tornare ad essere forte e per farlo ha bisogno dell’aiuto di esperti. Al noto quotidiano brasiliano, l’attaccante ha rivelato come il motivo sia dovuto a problemi familiari, raccontando come gli ultimi cinque mesi siano stati parecchio turbolenti e che le persone che tenevano d’occhio i suoi soldi lo hanno abbandonato nel momento in cui forse ne aveva maggior bisogno.

L’attaccante del Tottenham ha aggiunto come le cose siano ora più tranquille, ma che ora ha bisogno per forza di un supporto psicologico per riprendersi al meglio. Una ripresa che vuole non solo Richarlison, ma anche i tifosi del Tottenham che nonostante tutto potrebbero anche decidere di dargli una nuova possibilità e mettere a segno dei gol importanti potrebbe aiutare l’attaccante brasiliano a riguadagnarsi la loro fiducia.

Quanto raccontato da Richarlison ad O Globo ha ovviamente sconvolto tutti ed i primi ad essere preoccupati sono stati proprio i tifosi del Tottenham che si augurano ora una pronta guarigione del loro attaccante.