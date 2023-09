Inter, Inzaghi rivoluziona la mediana: sorpresa nell’XI titolare

Dopo lo scivolone del Napoli contro la Lazio l’Inter di Simone Inzaghi ha l’occasione questa sera di poter raggiungere a punteggio pieno il Milan in testa alla classifica. Per riuscirci c’è però un avversario come la Fiorentina da poter battere, squadra ostica che dal canto suo si presenterà a San Siro per ‘vendicare’ lo scivolone di settimana scorsa contro il Lecce.

Oggi pomeriggio se ne vedranno comunque delle belle, con Simone Inzaghi che come al solito starebbe valutando se sorprendere o meno i propri tifosi, modificando last minute la propria formazione titolare depistando di conseguenza la preparazione dell’avversario.

Stando alle ultime infatti, il tecnico dell’Inter avrebbe intenzione di rivoluzionare in parte la propria mediana, facendo esordire dal primo minuto uno dei nuovi acquisti, che incredibilmente potrebbe essere preferito ad uno dei suoi pupilli.

L’Inter cambia in mezzo al campo contro la Fiore: l’idea di Inzaghi

L’Inter stasera vuole e deve vincere, anche perché sennò c’è il rischio di poter perdere il passo del Milan già alla terza giornata di campionato, e questo non andrebbe assolutamente bene. Conclusi finalmente questo calciomercato, col Biscione resosi protagonista di una serie di operazioni in entrata, ma anche in uscita, interessanti, Simone Inzaghi ha sfruttato questi ultimi giorni di preparazione in vista della Fiorentina per testare i nuovi.

Da tutti sono arrivati ottimi numeri dai test, non una sorpresa considerato il fatto che l’Inter ha puntato su di loro proprio per questo. Ovviamente l’essere già in condizione porta al tecnico nerazzurro a compiere un paio di valutazioni in vista della sfida di oggi contro la Fiorentina, dove per la prima volta in stagione potrebbe partire da titolare uno dei volti nuovi di questa formazione.

Considerato quello che dovrebbe essere il probabile XI titolare di questa sera dell’Inter, sempre più voci parlano di un Davide Frattesi in vantaggio su Mkhitaryan, che potrebbe dunque per la prima volta in stagione lasciare il posto all’ex Sassuolo lì in mediana.

Inter, Frattesi titolare al posto di Mkhitaryan: perché?

Per la prima volta in stagione potremmo vedere Davide Frattesi partire titolare con la maglia dell’Inter. Simone Inzaghi starebbe infatti valutando questa opportunità considerato che uno dei suoi insostituibili, ovvero Mkhitaryan, non è al meglio della sua condizione fisica.

Stando a sofascore l’armeno, infatti, è dato ancora in forte dubbio per la sfida di stasera, conseguenza del problemino fisico riscontrato settimana scorsa nella vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Se l’ex Roma dovesse dar forfait, al posto suo pronto a sostituirlo Davide Frattesi, con Davy Klaassen pronto a subentrare.

Inter-Fiorentina: il probabile XI titolare di Simone Inzaghi

Sciolto il nodo Frattesi-Mkhitaryan, Simone Inzaghi dovrà prendere una decisione anche sul ballottaggio Darmian-Pavard, ma per il resto il suo XI titolare rimarrà pressoché invariato anche contro la Fiorentina.

L’ex Lazio, infatti, schiererà in campo l’Inter con un 3-5-2 con Sommer fra i pali, Bastoni, de Vrij ed uno fra Darmian e Pavard a completare il braccetto di destra, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi e Dimarco in mezzo al campo, con Thuram e Lautaro in rifinitura lì davanti.