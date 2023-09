“Bonucci è finito”: frase shock in diretta

Leonardo Bonucci ha raggiunto un accordo con l’Union Berlino ma la sua vicenda continua a far discutere: le ultime dichiarazioni.

Alla fine la telenovela riguardante Leonardo Bonucci è giunta all’ultima puntata. Il difensore, messo fuori rosa dalla Juventus, ha trovato un accordo con l’Union Berlino negli ultimi giorni di calciomercato ed è volato nella capitale tedesca per iniziare questa nuova avventura.

Dopo aver ricevuto la comunicazione da parte della società di non far più parte dei piani juventini, il difensore azzurro – costretto ad allenarsi con le riserve in orari differenti da quelli della prima squadra – ha provato in tutti i modi a farsi reintegrare, inviando anche due PEC alla dirigenza e ricevendo il sostegno dell’Associazione Italiana Calciatori.

Quando ha capito che non c’era più niente da fare il difensore di Viterbo ha deciso di accettare la corte della compagine berlinese. Bonucci potrà disputare anche la Champions League e avrà l’occasione di chiudere la carriera – ha già fatto sapere che si ritirerà nel 2024, ndr – con uno dei club di Bundesliga più apprezzati per il gioco proposto.

Bonucci, che bordate al difensore: fan spiazzati

In queste ultime settimane si erano profilate anche altre soluzioni per il futuro di Leonardo Bonucci. Anche in Serie A qualche club si era fatto avanti per l’esperto difensore, sebbene le trattative non siano mai davvero decollate. Si era mossa la Lazio, che ha provato ad assicurare a Maurizio Sarri un rinforzo di spessore per la difesa; lo stesso ha cercato di fare la Roma negli ultimissimi giorni di mercato. Un timido tentativo è stato fatto anche dal Genoa, senza risultato.

Alla fine Bonucci ha scelto l’Union Berlino: intercettato in aeroporto da alcuni giornalisti l’ormai ex difensore bianconero ha detto che “ci sarà tempo per salutare i tifosi“ e che presto parlerà anche della Juve. Mentre il popolo della Signora si divide su questa vicenda, il giornalista Romeo Agresti ha fatto chiaramente capire che la mossa della Juve ha delle motivazioni ben precise.

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Agresti ha sottolineato come ormai le condizioni fisiche di Bonucci non consentano più di impiegarlo a livelli così alti. Per il famoso giornalista Bonucci è “fisicamente arrivato“ e sempre più in difficoltà. Agresti rincara la dose, affermando che il difensore – che ha indossato la maglia della Juve per 12 stagioni – non è l’uomo giusto non solo per la Lazio, “ma per nessun club“.

IL CALCIOMERCATO È AL RUSH FINALE:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI