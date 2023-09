Immobile ha annunciato il suo futuro: tifosi senza parole

Ciro Immobile non è riuscito a mettere il suo timbro nella vittoria di ieri della sua Lazio contro il Napoli. Nonostante questo il capitano del club biancoceleste è riuscito comunque a risultare in qualche modo comunque decisivo, sacrificandosi per i compagni mettendoli sempre nelle condizioni di poter far male alla difesa dei campioni d’Italia.

Il tempo passa ed il fisico non è più quello di una volta, ed è per questo che nel corso di questo calciomercato si è iniziato piano piano a parlare del futuro di Ciro Immobile, sia con la Lazio che con la nazionale italiana ovviamente.

Forse infastidito di quanto raccontato quest’estate, nel post partita del Maradona di ieri l’attaccante italiano è uscito allo scoperto ai microfoni di DAZN definendo una volta e per tutte il suo futuro per l’appunto, lasciando i tifosi senza parole.

Futuro Immobile, ‘sentenza’ emanata: le ultime

A quanto pare Ciro Immobile non parrebbe più essere quell’attaccante ‘killer’ di qualche stagione fa, o almeno questo è quello che si potrebbe arrivare a credere dopo l’ultima, deludente, annata in termini realizzativi. Ovviamente non bisogna tirare somme affrettate in merito a questo, anche perché lo stesso Immobile sta dimostrando di voler tornare ad essere decisivo grazie anche ad una forma fisica invidiabile mostrata in queste prime uscite stagionali.

Nonostante questo, comunque, nel corso di quest’estate molti hanno iniziato a dubitare delle condizioni fisiche dell’attaccante della Lazio, arrivando addirittura ad ipotizzare per lui anche un ritiro dalla nazionale, ambiente nel quale in tutta onestà non è mai stato realmente apprezzato. E l’ultima mancata convocazione, che in qualche modo potrebbe lasciar intendere quelle che potrebbero essere le gerarchie lì davanti del nuovo ct Luciano Spalletti, ne potrebbe essere la dimostrazione, ma Immobile ieri sera ha dimostrato di avere le idee abbastanza chiare in merito al suo futuro in nazionale.

Intervistato ai microfoni di DAZN, infatti, il capitano della Lazio ha detto: “Nazionale? Fino a quando mi chiameranno porterò sempre entusiasmo. Non ho alcuna intenzione di ritirarmi, anzi, posso dare ancora tanto”.

Immobile e la Nazionale: delusione per la mancata convocazione, ma voglia di riconquistarla

Ciro Immobile non è stato convocato per la prima volta dopo tanto tempo in nazionale. Questo ovviamente ha destato delusione nel capitano della Lazio, che con un filo sottile di polemica avrebbe contestato questa decisione del neo ct Spalletti parlando così ai microfoni d DAZN:

“Mi aspettavo la convocazione, posso dare ancora tanto! Adesso posso portare anche esperienza, sono uno dei più anziani. Non ho ancora parlato con il mister, ma lo farò in questi giorni. Il mio obiettivo è uno solo: andare all’Europeo e farlo alla perfezione”.

Non solo Nazionale: Immobile ha parlato anche di Napoli-Lazio

Nel post partita di ieri Ciro Immobile ha parlato anche dell’ottima vittoria della sua Lazio sul Napoli campione d’Italia. Il bomber biancoceleste ha infatti detto: “Non siamo arrivati pronti a questi inizio di stagione. Per noi sono state settimane difficili, ma ci siamo resi conto che insieme ne saremmo potuti uscire benissimo, e così è stato. Arrivare qui e vincere non era assolutamente semplice, ma lo volevamo a tutti i costi e lo abbiamo ottenuto”.