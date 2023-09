Milan: il dato è preoccupante, la società riflette

Altra sconfitta pesante incassata dal Milan nel Derby contro l’Inter. La quarta giornata del campionato italiano si è conclusa con una vittoria per 5-1 dei nerazzurri contro i cugini.

Erano anni che non si vedeva tale umiliazione in un Derby di Milan e con 5 reti e ben 4 di scarto tra una squadra e l’altra. Una partita giocata a grandi ritmi nel primo tempo, poi c’è una squadra che ha preso il largo.

Continuano ad arrivare notizie ora in merito a ciò che si è visto con diverse analisi che vengono fuori per quanto riguarda la divisione delle colpe per i gol presi nella partita di campionato.

Inter Milan 5-1, c’è un dato preoccupante

Perde ancora il Milan nel Derby della Madonnina. Alla fine nella squadra italiane ci sono diverse società che vorrei felici poter interessarsi da subito. Una batosta importante quello che hanno subito alcuni personaggi anche noti. Intanto, il club rossonero vuole provare a mettere da parte questa brutta pagina che è capitata sul percorso.

Un risultato da abolire completamente, eppure non sembra esserci qualcosa che possa aiutare Pioli col suo numero di diversi giocatori. Nelle prossime e si saprà con certezza che tipo di scelte saranno presi. Perché è evidente il dato delle ultime 10 partite: con le gare di Serie A e di Coppa tra la Coppa Nazionale (Coppa Italia) e quella di Champions League.

6 vittorie dell’Inter

2 pareggi

2 vittorie del Milan

Milan: Pioli ha la fiducia della società

Tante voci anche sui social sbucate fuori nelle ultime ore dopo la pesante sconfitta di Pioli nel Derby di Milano contro l’Inter. Perché si è pensato che una forte e importante decisione possa essere presa nei confronti dell’allenatore e del resto della squadra. Perché bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda.

Al momento però non sembrano essere state fatte delle prese di posizioni nei confronti di una persona in particolare come l’allenatore rossonero. Infatti, proprio per questo la società si è sentita chiamata in causa nel confermare ancora una volta la piena fiducia in Pioli anche dopo Inter Milan finito 5-1.

Milan: serve la svolta per Pioli

Dopo il brutto passo falso è inevitabile pensare che Pioli però dovrà fare di tutto per far restare coinvolta la società su queste idee, perché serviranno dei risultati piacevoli in base alle prossime sfide per iniziare a gettare l mani su Milan che non ha risposto.