Roma: ultima richiesta di Mourinho, parola a Friedkin

Situazione da tenere sotto controllo in casa Roma per quello che sta accadendo nelle ultime settimane con anche il futuro di Mourinho da dover decidere al momento.

Il presidente Friedkin, che si è reso protagonista con un grande calciomercato estivo con il colpo finale Lukaku, ora si aspetta delle riposte sul campo da parte della squadra e del proprio allenatore.

Non è una situazione facile da dover gestire, ma sicuramente bisognerà provare ad andare avanti tutti uniti verso l’unico obiettivo. Per questo motivo l’allenatore ha fatto una nuova richiesta.

Calciomercato Roma: Friedkin accontenta Mourinho

Grande mercato condotto dai Friedkin che hanno accontentato Mourinho sotto vari aspetti, ma non è finita qua. Perché con il calciomercato appena finito per i giocatori ora arriva una nuova richiesta da parte dell’allenatore portoghese per la rosa.

L’allenatore vuole andare ancora una volta a puntellare sotto vari punti di vista il club per renderlo sempre più un top club a livello mondiale e per questo motivo sta provando a curare tutti i minimi dettagli. Ora c’è l’ultima richiesta di Mourinho alla Roma e l’ultima parola spetta ai Friedkin.

Roma: nuova richiesta di Mourinho, vuole Totti in società

Mourinho vuole Totti nella Roma e spinge con l’ultima richiesta ai fratelli Friedkin. Saranno settimane decisive perché il ritorno dell’ex capitano storico può anche essere determinante per il futuro di Mourinho che è in scadenza 2024 e può essere importante per il rinnovo dell’allenatore.

Già in passato Mourinho ha lavorato con bandiere dei rispettivi club, come Botragueno e Oriali, ama farlo e vuole riprendere questa abitudine anche alla Roma. Il ritorno di Totti peserebbe molto sotto vari punti come anche il rapporto con i giocatori nello spogliatoio e l’aumento della loro dedizione.

Totti Roma: il ritorno dipende da Friedkin

Infatti, saranno proprio i fratelli Friedkin a decidere che tipo di scelta verrà presa nei confronti dell’ex leggenda Francesco Totti riguardo il suo ritorno in società. L’allenatore José Mourinho è convinto che possa essere un valore aggiunto sotto tutti i punti di vista per la Roma e per questo motivo ora si riflette sul serio.

Mai come questa volta il possibile ritorno di Francesco Totti nella Roma è stato così concreto. E’ già capitato che in passato ci siano stati voci e contatti, ma questa volta a fare la differenza può essere lo stesso Mourinho che è in scadenza nel 2024 e presto si parlerà anche del suo di futuro.