Super sfida col Barcellona: che colpo per la Juve

Giuntoli, il Football Director della Juventus, continua a lavorare sotto traccia sul fronte calciomercato: sfida col Barcellona e non solo

Forse non è ancora pronta per inserirsi di diritto nella corsa allo Scudetto, ma di certo la Juventus presenta una rosa dal valore abbastanza elevato. Al momento, però, è bene concentrarsi sull’obiettivo Champions League, come sottolineato da mister Massimiliano Allegri.

Più avanti, poi, si vedrà dove potranno effettivamente arrivare Dusan Vlahovic e compagni. Ad ogni modo, anche stavolta il trainer di Livorno si trova costretto a dover gestire una situazione alquanto scomodo. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Paul Pogba, risultato positivo ai metaboliti del testosterone. Il centrocampista francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, in attesa delle controanalisi (in programma il 20 settembre).

Si tratta di uno scenario imprevedibile, che potrebbe portare alla separazione tra le parti in causa attraverso la rescissione contrattuale. Comunque la ‘Vecchia Signora’ aspetta di vederci chiaro, prima di prendere una decisione definitiva. Il caso Pogba va approfondito senza fretta e parallelamente bisogna conquistare buoni risultati all’interno del rettangolo verde di gioco. Solo così sarà possibile lasciarsi alle spalle in fretta questa spinosa vicenda.

Nel frattempo, la dirigenza targata Cristiano Giuntoli non ha smesso di lavorare sotto traccia sul fronte calciomercato. La sessione estiva è terminata lo scorso 1° settembre, ma è bene cominciare già a preparare il terreno per alcune operazioni in ottica futura. Il club di Exor, dal canto suo, vuole puntare anche sui giovani, assicurandosi il cartellino di prospetti intriganti.

Calciomercato Juventus, sfida a Barcellona e Manchester United per il grande talento

Non a caso, in estate la Juventus ha acquistato Facundo Gonzalez, uno dei protagonisti del grande cammino dell’Uruguay al Mondiale under 20. Dopodiché, i bianconeri hanno girato in prestito il classe 2003 alla Sampdoria, al fine di permettergli di proseguire il proprio percorso di crescita più tranquillamente nella seconda divisione italiana.

Un simil destino potrebbe toccare anche ad Oscar Zambrano, interessante centrocampista ecuadoregno di proprietà della LDU Quito. Abbiamo a che fare con un calciatore di 19 anni, li ha compiuti il 20 aprile. Ha caratteristiche prettamente difensive, tant’è che all’occorrenza può agire pure in posizione più arretrata.

Il talento di Zambrano è molto speciale. Difatti, stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, hanno puntato il mirino su di lui anche Barcellona e Manchester United. La Juventus vorrebbe provare ad anticipare la temibile concorrenza, missione ovviamente per nulla semplice da compiere.

L’esperienza di Giuntoli, però, può fare la differenza. Finora Zambrano ha giocato in totale 1.238 minuti distribuiti in 18 partite. Il verdetto finale, inevitabilmente, spetterà principalmente sul calciatore ecuadoregno, che oggi rappresenta uno dei più grandi talenti sudamericani del momento. La Juve fa sul serio, staremo a vedere.

