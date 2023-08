Inter, svolta in porta: Marotta prende l’erede di Alisson

Il calciomercato dell’Inter dovrà avere un’accelerata importante nei prossimi giorni per definire la rosa: in porta c’è l’erede di Alisson.

I nerazzurri devono costruire una squadra vincente che possa puntare al titolo in Serie A e a ripetere lo stesso cammino entusiasmante anche in Champions League. Simone Inzaghi sta aspettando i rinforzi utili a completare la rosa che, al momento, non è completa e ha tante defezioni che vanno corrette nel giro di pochi giorni per poter permettere all’allenatore di avere tutti a disposizione a breve.

L’Inter cerca un nuovo portiere e sta valutando un nome nuovo dopo le vicissitudini che rendono difficile la chiusura di colpi molto importanti.

Calciomercato Inter, problemi per Sommer

L’Inter ha ceduto André Onana dopo una sola stagione da grande protagonista. Il portiere camerunense ha detto addio ai nerazzurri per unirsi al Manchester Uniter, con cui è diventato subito titolare. Con la sua cessione i nerazzurri hanno registrato circa 50 milioni di euro di plusvalenza e ora sono alla ricerca di un nuovo portiere.

Il primo nome sulla lista dell’Inter fino ad oggi è stato ed è Yann Sommer del Bayern Monaco. Il portiere svizzero è considerato il più forte su cui si possa puntare, per esperienza e qualità. È ancora uno dei portieri più forti d’Europa nonostante l’età avanzata ma potrebbe essere determinente per Inzaghi.

Ci sono difficoltà tra Inter e Bayern Monaco per definire il passaggio di Sommer in nerazzurro e Marotta ha iniziato a guardarsi intorno.

Inter, senza Sommer si punta l’erede di Alisson

L’Inter non ha ancora ricevuto il via libera dal Bayern Monaco per tesserare Yann Sommer e ora la fretta inizia a farla da padrona. Simone Inzaghi ha chiesto alla società di accelerare per portare il prima possibile un portiere forte che possa sostituire Onana e anche Samir Handanovic.

Il noem di Sommer piace moltissimo alla dirigenza nerazzurra che, intanto, ha parlato anche con lo Shakhtar Donetsk per Trubin. Il portiere ucraino piace da tempo ai nerazzurri ma anche in questo caso la situazione è molto delicata e complicata.

Per questo motivo l’Inter ha iniziato a cercare anche al di fuori dei confini europei e si è fermata in Brasile. Il Club Athletico Paranaense è proprietaria del cartellino dell’erede di Alisson Becker e ora i nerazzurri vogliono approfittarne: il nome nuovo è quello di Bento Matheus Krepski.

Bento nel mirino dell’Inter: le cifre dell’affare

L’Inter pensa a Bento del Club Athletico Paranaense. Il portiere brasiliano classe ’99 è considerato uno dei migliori portieri brasiliani della nuova generazione, tanto che ci sono molti pareri estremamente positivi che lo inquadrano come l’erede di Alisson.

Bento ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Club Athletico Paranaense che chiede una cifra prossima ai 10 milioni per cederlo.