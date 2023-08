Ribaltone in Serie A: furia in conferenza, ansia dimissioni

La Serie A 2023-24 è ormai alle porte e non tutti gli allenatori sono contenti di come sta andando il calciomercato: sfogo in conferenza.

Il campionato sta per iniziare e tutti i club hanno mire importanti. Tutte le società vogliono migliorare la stagione conclusa qualche mese fa e fare sempre meglio e proprio il calciomercato è il momento giusto per provare a rendere le squadre sempre più forti e pronte a condurre una stagione sempre più importante.

Ci sono alcuni allenatori che non sono felici di come si stanno muovendo le società e stanno pensando anche clamorosamente alle dimissioni.

Serie A, occhio allo scossone: l’allenatore non è felice

Il calciomercato estivo è ormai attivo da più di un mese e ci sono squadre che non si sono ancora mosse come avrebbero voluto. Le rose vanno migliorate e perfezionate per poter gestire al meglio l’annata che si preannuncia estremamente complessa per tutti. Dalle big alle piccole, tutte le società hanno intenzione di raggiungere i rispettivi obiettivi nel minor tempo possibile.

Le dirigenze stanno provando a muoversi alla meglio sul mercato in entrata ma ci sono ancora molte situazioni irrisolte. Non sono da escludere clamorosi ribaltoni nei prossimi giorni, con l’allenatore che sta iniziando a perdere la pazienza.

Secondo le ultime indiscrezioni per la Serie A, ci sono delle difficoltà ad accontentare l’allenatore e non è certa la sua permanenza in panchina.

Calciomercato poco convincente: Thiago Motta è una furia

Thiago Motta qualche settimana fa ha deciso di restare al Bologna con la promessa di fare un altro super campionato. Il tecnico italo-brasiliano aveva anche altre proposte molto allettanti sul tavolo ma non se l’è sentita di fare subito un salto di qualità e di “categoria” tanto importante prima di fare un altro step di crescita personale.

Stando a quanto riferisce TMW, però, Thiago Motta sta perdendo la pazienza con il calciomercato del Bologna. Il tecnico, ad oggi, ritiene di non avere una squadra all’altezza e pronta a fare il salto di qualità e dopo la passata stagione, conclusa all’ottavo posto, si aspettava un ulteriore crescita.

La società non lo sta accontentando con i nomi che aveva chiesto e si è sfogato, in privato e in pubblico, con la lentezza del club.

Thiago Motta, lo sfogo fa pensare alle dimissioni: le ultime

Al termine della partita tra Bologna e Utrecht, Thiago Motta si è pesantemente sfogato con la proprietà per il mercato poco esoso.

“Mancano giocatori, manca. Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A, che è l’obiettivo che la società si è prefissata, quello di voler competere alla pari con tutti i club. Ma senza calciatori di qualità non è possibile”.