Inter, Gosens lascia i nerazzurri per la Serie A: dove giocherà

L’Inter ha deciso di cedere Robin Gosens: l’esterno tedesco non si è espresso al meglio e ora è pronto all’addio per restare in Serie A.

I nerazzurri hanno già messo in piedi diverse trattative importanti in entrata ma ora è tempo di dire addio ancora a qualche altro calciatore che non rientra del tutto nei piani di Simone Inzaghi. Dopo aver ceduto due pezzi da 90 come Onana e Brozovic, il club milanese ha deciso di sfoltire la rosa e gli ingaggi pesanti per puntare ad una squadra più “sostenibile” anche dal punto di vista economico.

L’addio di Gosens in questa finestra di mercato, visto che sono ormai mes che si tratta il suo addio senza mai andare realmente a fondo nelle trattative.

Calciomercato Inter, addio Gosens: Marotta al lavoro

L’innesto di Gosens per l’Inter non è mai stato concreto. Il laterale tedesco era arrivato dall’Atalanta con tanta voglia di mettersi in gioco ad alti livelli dopo una lunga esperienza in nerazzurro dove era considerato uno dei migliori esterni del campionato e uno tra i migliori anche in Europa.

Arrivato da Simone Inzaghi, ancora vittima di un lungo e delicato infortunio in quel periodo, non ha mai saputo dimostrare il suo valore. Alla fine è stato relegato a seconda scelta e ora i nerazzurri cercano di venderlo per liberare il posto sulla sinistra a qualche calciatore che Inzaghi utilizzerebbe meglio.

Secondo le ultime notizie di mercato, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per valutare la cessione di Gosens.

Gosens lascia l’Inter per la Serie A: c’è il Torino

Robin Gosens è un profilo che piace molto in Serie A. L’Inter ha deciso di dirgli addio per puntare su altri calciatori che potrebbero essere maggiormente funzionali alle richieste tecnico-tattiche di Simone Inzaghi ma senza la cessione del tedesco sarebbe impossibile affondare per un nuovo colpo in entrata.

Secondo quanto riferisce Corriere Granata, il Torino vuole Robin Gosens dall’Inter. Ivan Juric è un grande estimatore dell’ex Atalanta e ha chiesto a Vagnati e Cairo di fare uno sforzo importante per portarlo a Torino.

Il problema principale dell’accordo tra Inter e Torino per Gosens riguarda lo stipendio. L’affare potrebbe essere imbastito nel giro di pochi giorni ma c’è anche la volontà dell’ex Atalanta che pare intenzionato a voler tornare in Germania.

Gosens nel mirino del Torino: la formula

Il Torino vuole Gosens ma ci sono diverse difficoltà. L’affare appare estremamente complicato per via dei costi del cartellino e dell’ingaggio del tedesco.

La formula giusta per strapparto all’Inter potrebbe essere il prestito con una parte dell’ingaggio pagata dai nerazzurri. Ma Marotta intende cederlo a titolo definitivo per alleggerire i conti di casa Inter.