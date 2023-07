Intreccio con la Serie A: Zidane ha deciso dove allenare

Zinedine Zidane è ancora uno dei top allenatori rimasti senza panchina: ora è stato convinto dal progetto che coinvolge anche la Serie A.

Il futuro del tecnico francese è stato spesso accostato ai grandi club europei. Dopo le vittorie con il Real Madrid ha deciso di restare fermo per qualche anno prima di tornare in pista. Poi non è mai stato convinto da nessun progetto e non è mai più tornato in panchina. Ora, però, sembra pronto a stringere accordi importanti per la firma.

Zidane è pronto a tornare in panchina e sembra aver deciso definitivamente dove allenare. Gli accordi possono essere resi ufficiali nelle prossime ore e darebbero il via al nuovo corso.

Zidane pronto al ritorno in panchina: le ultime

A stagione quasi iniziata, uno degli allenatori ancora senza squadra è Zinedine Zidane. L’ex tecnico allenatore del Real Madrid ha scelto di lasciare i Blancos qualche anno fa per valutare con attenzione nuove opportunità. Con il Real Madrid ha vinto alla prima esperienza in panchina e le sue qualità sono state ritenute subito irragiungibili per i club “normali”.

Il futuro di Zidane si decide nei prossimi giorni. Il tecnico è fermo da un molto tempo dopo il secondo addio al Real Madrid (anche quello vincente) e molto presto può tornare in panchina per continuare a puntare trofei. Il suo obiettivo è molto chiaro: vuole diventare uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

Secondo le ultime notizie di mercato, Zinedine Zidane vuole tornare in panchina. Ad ammetterlo è stato lo stesso ‘Zizou’ che non ha voluto svelare dove continuerà la sua carriera.

Zidane di nuovo al Real Madrid: ma ad una condizione

Zidane torna ad allenare il Real Madrid. Il club madrileno dirà addio a Carlo Ancelotti al termine della stagione 2023-24 e sta iniziando a progettare il futuro. Il tecnico francese è stato determinante nelle sue due esperienze da allenatore dei Blancos e può tornare per la terza volta.

Secondo quanto riferisce Cadena SER, Zidane vuole tornare al Real Madrid ma ha posto una condizione senza la quale difficilmente accetterà l’accordo. L’innesto di Kylian Mbappé sarà fondamentale per il Zidane-tris a Madrid.

L’attaccante francese ha un ottimo rapporto personale con la stella del calcio transalpino e hanno già avuto diversi colloqui per il futuro. È questo il motivo che sta spingendo Florentino Perez a provare a prendere Mbappé subito.

Intreccio con la Serie A con Mbappé e Zidane al Real Madrid

Il futuro di Zidane e Mbappé al Real Madrid cambia anche quello delle squadre di Serie A. L’attaccante francese può firmare subito con il club madrileno e il calciomercato può portare a clamorose novità.

Con l’addio di Mbappé, infatti, il PSG andrà alla carica per prendere Osimhen dal Napoli. E a quel punto gli azzurri avrebbero due obiettivi principali per l’attacco: Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund.