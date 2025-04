Osimhen alla Juventus? Lui giura amore eterno al Galatasaray

Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che sembrano allontanare le voci di un suo possibile trasferimento alla Juventus.

Nonostante l’interesse di diversi top club europei, tra cui la Juventus, Osimhen ha espresso il suo profondo legame con il club turco.​

In un’intervista rilasciata alla rete televisiva turca NTV, Osimhen ha dichiarato: “Ci sono sempre voci su di me. Il futuro? Verrà fatta la scelta migliore”. Queste parole, sebbene non escludano completamente un trasferimento, evidenziano la sua attuale soddisfazione e il forte legame con il Galatasaray.​

Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, ha confermato l’interesse di cinque grandi club europei per Osimhen, ma ha sottolineato l’affetto del giocatore per il club turco: “Ama molto il Galatasaray”. Questa dichiarazione rafforza l’idea che, nonostante le offerte, Osimhen potrebbe scegliere di rimanere a Istanbul.​

Attualmente, Osimhen è il capocannoniere della Super Lig turca con 21 gol, contribuendo significativamente alla stagione positiva del Galatasaray. Il club è determinato a trattenere l’attaccante, e i tifosi hanno persino proposto una raccolta fondi per contribuire al suo acquisto definitivo.​

Mentre l’interesse della Juventus e di altri club per Osimhen è reale, le dichiarazioni del giocatore e l’impegno del Galatasaray suggeriscono che il suo futuro potrebbe continuare in Turchia. Solo il tempo dirà quale sarà la decisione finale, ma al momento, Osimhen sembra orientato a proseguire la sua avventura con il club di Istanbul.

Perché Victor Osimhen?

Victor Osimhen, nato il 29 dicembre 1998 a Lagos, Nigeria, è un calciatore nigeriano noto per la sua carriera come attaccante. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2017 con il Wolfsburg in Germania. Successivamente, ha giocato per il Charleroi in Belgio e il Lille in Francia. Nel 2020, è stato acquistato dal Napoli per 70 milioni di euro, diventando l’acquisto più costoso nella storia del club.

Durante la stagione 2022-2023, ha contribuito significativamente alla vittoria del campionato italiano da parte del Napoli, emergendo come capocannoniere della Serie A e diventando il primo africano a raggiungere questo traguardo. Nel 2024, Osimhen è stato ceduto in prestito al Galatasaray, dove ha continuato a impressionare con le sue prestazioni. ​

La Juventus è interessata a Victor Osimhen per diverse ragioni strategiche e tecniche. In primo luogo, l’attaccante nigeriano è uno dei centravanti più completi del panorama europeo: ha velocità, forza fisica, senso del gol e grande capacità nel gioco aereo. Caratteristiche che lo renderebbero perfetto per il sistema di gioco bianconero, che negli ultimi anni ha spesso faticato a trovare un finalizzatore costante.

Inoltre, la Juve sta cercando di costruire una rosa giovane ma già pronta, e Osimhen, nonostante la giovane età, ha esperienza in Serie A e a livello internazionale. Ha dimostrato di poter essere decisivo in partite importanti, come dimostrato nella cavalcata scudetto del Napoli nel 2023.

Dal punto di vista commerciale, Osimhen è anche una figura molto spendibile a livello globale, soprattutto in Africa, dove ha una forte base di fan. Per la Juventus, rappresenterebbe un investimento sia tecnico che di marketing.