Italia, Spalletti fa fuori Donnarumma: scelto il nuovo titolare

Dopo la leggerezza, l’ennesima, di Donnarumma fra i pali, Luciano Spalletti avrebbe deciso di accogliere la richiesta del popolo e fare fuori il portiere del Paris Saint Germain.

Sia chiaro, l’ex Milan non è il principale problema di questa Italia, va sottolineato, ma gli errori iniziano ad aumentare sempre di più, ed in partite tirate come quella di sabato scorso contro la Macedonia una figura importante come il portiere dovrebbe dare certezze che al momento, Donnarumma, non da.

La partita contro l’Ucraina sarà un dentro o fuori importante per l’Italia, che tornerà a giocare a San Siro dopo un anno. Considerato che l’accoglienza a Donnarumma non sarà delle migliori, rischiando di incidere ancora di più sulla prestazione del gigante parigino, Spalletti avrebbe deciso di schierare titolare un altro portiere.

Italia, scelta fatta su Donnarumma: le ultime in vista dell’Ucraina

La partita di domani fra Italia ed Ucraina rappresenta già essere un passaggio decisivo nel cammino europeo della Nazionale di Luciano Spalletti. L’unica soluzione al momento considerabile è la vittoria, anche perché in caso contrario c’è il serio rischio di rimanere fuori dal prossimo Euro 2024, da campioni in carica.

Questa potrebbe rappresentare l’ennesima mazzata al movimento calcistico italiano, che in pratica dal 2010 non è mai riuscito realmente a ripartire. Spalletti vuole essere l’uomo della svolta, che dopo la delusione contro la Macedonia potrebbe arrivare, si spera, proprio conto l’Ucraina. Per questo motivo il neo commissario tecnico dell’Italia ha intenzione di mandare in campo domani sera a San Siro solo i migliori, fra i quali incredibilmente no figurerebbe Gianluigi Donnarumma.

Reduce dall’ennesimo errore fra i pali in maglia azzurra, il rientro a San Siro potrebbe essere dare un ulteriore mazzata al portiere italiano, verso il quale Spalletti parrebbe essere sempre più propenso a prendere una decisione. Stando infatti a quanto riportato da TMW, il ct della Nazionale potrebbe pensare di lasciare in panchina Donnarumma contro l’Ucraina, accontentando così anche il volere del popolo azzurro.

Donnarumma in panchina contro l’Ucraina? Spalletti oggi scioglie ogni dubbio

Donnarumma viene indicato dai tifosi dell’Italia come uno dei principali responsabili della disfatta della Nazionale in Macedonia. Il gol subito da Bardhi è per metà bravura dell’avversario e per metà colpa del portiere italiano, accusato di essersi posizionato male al momento della battuta dell’avversario.

Questo clima ostile nei suoi confronti porta Spalletti a voler salvaguardare il ragazzo, valutando anche una panchina a San Siro contro l’Ucraina. Al momento, comunque, l’esclusione di Donnarumma è una mera ipotesi, che potrà essere confermata, o meno, oggi dal CT in conferenza stampa.

Italia, Donnarumma in panchina: chi tra Meret e Vicario?

Qualora Spalletti decidesse di lasciare in panchina Donnarumma, chi fra Meret e Vicario difenderà i pali dell’Italia contro l’Ucraina? Al momento, stando a quanto riportato da TMW, il portiere del Tottenham sarebbe in vantaggio sul campione d’Italia, reduce da un ottio inizio di stagione in Premier League che ha messo ancora di più in risalto le sue qualità.