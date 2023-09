Conte sorpassato: ecco l’erede di Mourinho

La Roma e mister Mourinho potrebbero separarsi al termine della stagione: i giallorossi pensano ad un ex Juventus, sorpassato Antonio Conte

L’inizio di stagione della Roma è assolutamente da dimenticare e impone delle riflessioni abbastanza profonde. In tre partite la squadra giallorossa ha raccolto un pareggio e due sconfitte, ma soprattutto è apparsa un po’ spenta e disorientata.

Questo è sicuramente l’aspetto più preoccupante, al di là del gioco tutt’altro che spettacolare. Inoltre, bisogna lavorare parecchio sulla fase difensiva, il che è paradossale visto che si tratta solitamente di uno dei punti di forza principali delle truppe guidate dallo Special One. Non a caso, il trainer di Setubal sta cominciando a perdere consensi pure fra i tifosi giallorossi.

Il popolo romanista, infatti, è particolarmente frustrato a causa dell’andamento negativo della squadra in campionato, anche perché la Roma da diversi anni non riesce più a centrare la qualificazione in Champions League. In più, lasciano un po’ perplesse le manovre della società in ambito di calciomercato. Ok Romelu Lukaku, che senza dubbio, se sta bene fisicamente e mentalmente, è in grado di fare la differenza nel campionato italiano.

Allo stesso tempo, però, necessita di un supporto consistente da parte dei propri compagni e la rosa giallorossa presenta vari dubbi che da un momento all’altro possono tramutarsi in vere e proprie problematiche. Insomma, allo stato attuale delle cose viene da pensare che lo Special One lascerà la capitale al termine della stagione in corso. Tra l’altro, i Friedkin non hanno ancora cominciato i dialoghi relativi al rinnovo del contratto in scadenza.

Roma, post Mourinho: un altro ex Juve sorpassa Conte

Un segnale d’addio? Troppo presto per dirlo, ma chiaramente il club capitolino non può esimersi dal guardarsi attorno tenendo conto della situazione incerta. A tal proposito, in questi giorni sono tornate a circolare delle voci inerenti al possibile matrimonio tra la Roma e Antonio Conte.

Il motivo è da ricondurre anche al trasferimento di Romelu Lukaku all’ombra del Colosseo, un giocatore al quale il tecnico salentino è molto legato. Dopo la rottura con il Tottenham, Conte sta aspettando l’occasione giusta per rimettersi in pista.

L’entusiasmo della piazza romanista potrebbe essere la soluzione giusta, dato che i Friedkin hanno dimostrato con i fatti la propria ambizione e il loro desiderio di vittoria. Ad ogni modo, i paletti sul fronte calciomercato potrebbero di certo scontrarsi con la pressione che Conte di solito esercita sulle società.

Ragion per cui in seno alla Roma convincerebbe di più il profilo di un altro ex Juventus, ossia Igor Tudor. Comunque è bene precisare che l’esonero di Mourinho adesso non è all’ordine del giorno. Ma le cose da un momento all’altro potrebbero cambiare. La pista Tudor andrà monitorata nei mesi a venire.