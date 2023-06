Ivana Knoll, forme in bella vista sugli spalti: l’outfit non passa inosservato

Ivana Knoll torna a far sognare il pubblico degli stadi, la super tifosa della Croazia ancora una volta con un look illegale

E’ andato in archivio anche il penultimo appuntamento della stagione calcistica 2022/2023, vale a dire la Final Four di Nations League. Titolo portato a casa dalla Spagna, con l’Italia che ha concluso al terzo posto, come due anni fa. Il motivo di interesse principale della manifestazione, però, era con tutta probabilità il ritorno sugli spalti di Ivana Knoll, colei che aveva già incantato il pubblico planetario ai Mondiali in Qatar.

La 31enne non ha deluso le attese e si è presentata in Olanda al seguito della sua Croazia, non facendo mancare tutto il suo entusiasmo, nonché la sua bellezza da capogiro, quella che nello scorso autunno abbiamo imparato a conoscere assai bene. La modella e influencer di origini tedesche è diventata una celebrità assoluta sui social, con quasi tre milioni e mezzo di followers su Instagram, e giorno dopo giorno continua a colpire dritto al cuore la platea dei fan con immagini memorabili.

Rivederla con indosso i colori della sua nazionale è stato un piacevole tutto indietro nel passato, immagini che hanno lasciato il segno e che hanno scatenato il finimondo sul web, tra like e commenti di ogni genere.

Ivana Knoll, il titolo di migliore in campo della finale di Nations League è suo: tutto in mostra, i fan sognano

Ivana si è presa la scena sugli spalti dello stadio De Kuip di Rotterdam, teatro della finale tra la Spagna e la Croazia. Anche questa volta, purtroppo, la sua nazionale si è fermata a pochi passi dal traguardo. Il trofeo è sfuggito ai rigori, con gli errori di Majer e Petkovic decisivi. Ma la protagonista assoluta della serata è stata lei, indiscutibilmente.

Proprio come in Qatar, un look favoloso, in grado di esaltare la sua sensualità incontenibile. Fisico spaziale, in grado di bucare lo schermo. Minigonna cortissima e stivali per esaltare le lunghissime gambe, solita scollatura da urlo, una visione ipnotica e che è entrata a pieno titolo nell’immaginario collettivo. La Croazia riproverà il prossimo anno a conquistare un titolo importante a Euro 2024, e sicuramente rivedremo Ivana in prima fila sugli spalti. Intanto, ci prepariamo a un’estate in cui le sue immagini in costume ci toglieranno il respiro.