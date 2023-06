Doppia offerta a centrocampo: sfida aperta tra Inter e Milan

Derby di mercato in vista tra le due big del nostro campionato: caccia al centrocampista in uscita dalla Premier

È tempo di mercato per due squadre che intendono tornare ai vertici del calcio italiano dopo una stagione altalenante se non deludente, soprattutto per il Milan.

L’Inter al contrario, raggiungendo la finale di Champions League, ha quantomeno tentato di portare a casa uno degli obiettivi stagionali, ma è chiaro che se non dovessimo prendere in considerazione il match di Istanbul e dovessimo guardare solo al campionato, la stagione nerazzurra è a dir poco sufficiente.

Ci sarà bisogno di rimboccarsi le maniche e sistemare i problemi interni a colpi di mercato. Entrambe le big del calcio italiano vogliono mettersi alle spalle un anno discontinuo e dove lo Scudetto non è mai stato un obiettivo concreto. Inter e Milan intendono tornare lì in alto a dar fastidio alle altre.

Sia Milan che Inter hanno un buco a centrocampo da colmare. Forse più il Milan, vista la defezione di Ismael Bennacer, ma l’Inter in queste ore sta ricevendo diverse offerte per Marcelo Brozovic, il perno del suo centrocampo. Una sua eventuale perdita sarebbe difficile da digerire e da colmare con un centrocampista altrettanto abile a smistare palloni.

Duello di mercato Inter-Milan: piace Partey

Dalla Spagna, il sito di calciomercato Fichajes.net tuttavia rilancia il nome del 30enne ghanese Thomas Partey. Sarebbe presente sul taccuino di entrambe le compagini milanesi. Parliamo di un centrocampista molto abile con la palla e bravo a svolgere il ruolo di mediano a supporto della manovra. Non lo si scopre ora, da anni è uno dei centrocampisti più interessanti sul mercato. Solo che all’Arsenal ha mostrato una minima parte del suo indiscusso talento.

Sono lontani i tempi in cui dominava il centrocampo di Diego Simeone all’Atletico Madrid. Arrivato all’Arsenal con tutte le aspettative del caso dopo essere stato pagato ben 50 milioni di euro (la clausola rescissoria all’epoca imposta dai Colchoneros), Partey ha tutto sommato deluso in Premier League giocando comunque più di ottanta partite e mettendo a segno cinque reti. Dalle parti di Londra tuttavia non lo aspettano più e per questo sono pronti a cederlo al miglior offerente per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

È un calciatore che vuole ancora dimostrare il suo talento. E non è un caso che siaseguito da diversi top club europei che cercano di puntellare il proprio reparto di centrocampo.