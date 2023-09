Juve ko e ‘tradita’: Morata a gennaio in Serie A

Alvaro Morata potrebbe rientrare presto in Serie A, ma non alla Juventus: l’attaccante spagnolo è cercato da un altro grande club.

Dopo queste prime gare di campionato Massimiliano Allegri può dirsi pienamente soddisfatto della sua coppia d’attacco. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno letteralmente trascinato la Juventus, siglando tre gol a testa e sfoderando finalmente prestazioni convincenti.

Entrambi dovrebbero aver superato le noie fisiche che li hanno tormentati nella passata stagione, per la gioia dei tifosi bianconeri che hanno sempre sperato in una loro permanenza a Torino.

Eppure basta tornare indietro di qualche settimana per far riemergere una serie di indiscrezioni riguardanti l’attacco della Signora, con Chiesa e Vlahovic dati per possibili partenti. Come alternativa la Juventus avrebbe puntato su Alvaro Morata, che ha già indossato la maglia bianconera dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022.

In realtà dalle parti della Continassa il pensiero su Morata c’è sempre, anche perché non è troppo chiaro il futuro di Moise Kean. In caso di partenza dell’ex PSG a gennaio i bianconeri potrebbero bussare di nuovo alla porta dell’Atletico Madrid, ma stavolta troverebbero una concorrente molto agguerrita.

Morata torna in Italia (ma non alla Juve): l’accordo è vicino

Come riportato dal sito Todofichajes.com, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2027 appena siglato da Morata con i Colchoneros l’attaccante spagnolo potrebbe ancora lasciare il Wanda Metropolitano. Oltre alla Juventus in queste ore si registra un forte interessamento del Milan, che vorrebbe innalzare notevolmente il livello del suo reparto avanzato con un innesto di grande spessore.

Il Milan aveva già mostrato un certo interesse per Morata durante tutta l’estate e tutto lascia pensare che il Diavolo tornerà all’assalto del giocatore già a gennaio. Come noto, Morata ha una clausola per i club esteri di 21,5 milioni di euro, ma è probabile che la dirigenza rossonera punti ad abbassare questa cifra trattando con l’Atletico Madrid. Dal canto suo il bomber della Nazionale spagnola gradirebbe molto tornare in Italia. Il suo rendimento in Serie A è sempre stato molto positivo e non bisogna dimenticare che sua moglie, Alice Campello, è italiana.

Per ora il Milan non ha presentato un’offerta concreta per il giocatore ma l’impressione è che nelle prossime settimane qualcosa potrebbe verificarsi. La Juve resta alla finestra, ma ora i tifosi bianconeri temono davvero il ‘tradimento’ da parte di Morata: lo spagnolo, dopo tante stagioni a Torino, è pronto a una nuova avventura in rossonero.