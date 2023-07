Juve, Vlahovic non cambia idea: ecco cosa vuole

La prima mossa della Juventus di Cristiano Giuntoli è trattenere Dusan Vlahovic: il centravanti serbo sembra avere le idee chiare.

C’è curiosità in Italia per sapere come sarà la Juventus del prossimo anno. Dopo l’ingresso in società del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, i tifosi si aspettano di vedere alcuni colpi interessanti. Il DS è stato uno dei protagonisti che ha visto il Napoli vincere il suo terzo scudetto e la speranza del popolo bianconero è di poter tornare finalmente a vincere anche grazie al suo contributo.

Al di là di quelle che saranno le operazioni in entrata, la Vecchia Signora dovrà fare anche i conti con qualche cessione illustre. Tra i nomi in uscita non manca quello di Dusan Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina un anno e mezzo fa in cambio di 70 milioni di euro ma mai apparso veramente al centro del progetto.

Il piano di Giuntoli sembra chiaro: trattenere i calciatori migliori e mettere accanto a loro profili promettenti in grado di dare una mano sul campo e di aumentare il loro valore nel giro di pochi anni. Tuttavia, per quanto il DS bianconero abbia delle idee ben delineate, bisognerà fare i conti con i possibili acquirenti e con le volontà dei calciatori.

Svelato il futuro di Vlahovic: il centravanti ha le idee chiare

Per quanto riguarda il centravanti serbo classe 2000, nei piani del calciatore sembra esserci una specifica volontà: quella di guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo club da cui ripartire. Nonostante Giuntoli proverà a convincere il giocatore della bontà del progetto juventino, riuscire a trattenere la punta nata a Belgrado 23 anni fa potrebbe non essere il più semplice dei suoi compiti.

Ad oggi la sensazione in casa Juve, vista anche l’imminente esclusione dalla coppe, è quella di un probabile esodo. Vlahovic sente di poter dare di più ma sente anche di volerlo fare lontano dalla Continassa, sulle tracce del giocatore continuano ad esserci alcuni dei club più blasonati del mondo come Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Entrambi alla ricerca di un centravanti di ruolo con caratteristiche simili alle sue.

La cosa certa è che chiunque vorrà ottenere il cartellino del bomber serbo, che nell’ultima stagione nonostante tutto è riuscito a toccare il traguardo della doppia cifra in termini di goal in campionato, dovrà assecondare le richieste della Vecchia Signora che non vuole affatto perdere l’investimento fatto. Per questo la trattativa per Vlahovic sembra pronta a partire da una base di 70 milioni, soldi spesi per il suo acquisto. Anche perché il contratto che lo vede legato alla Juventus è ancora piuttosto lungo: la data di scadenza recita 30 giugno 2026.