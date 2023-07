Juventus, addio all’Europa: la decisione

La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato, ma la decisione della Uefa è molto importante: ecco cosa succederà, la verità

Massimiliano Allegri non vede l’ora di tornare in campo per dimenticare in fretta l’ultima stagione ricca di problematiche extra-calcistiche. Ora l’allenatore livornese vorrà capire se tornerà protagonista in Europa con la Conference o i bianconeri saranno banditi per la prossima stagione a causa del caso plusvalenze e la manovra stipendi.

Un periodo delicato e di rivoluzione generale per la Juventus, che ha annunciato Cristiano Giuntoli per continuare un percorso di crescita. Ora la voglia di emergere è davvero tanta dopo le tante delusioni accumulate nel corso degli ultimi anni. Un motivo in più per cercare di imporsi nuovamente in Serie A e nelle massime competizioni europee per tornare ad alzare la Coppa dalle ‘grandi orecchie’. Questo è l’obiettivo primario della società bianconera per competere ancora una volta con le altre big d’Europa.

Juventus, giocherà in Conference League? La verità

Un momento davvero delicato per la dirigenza bianconera, che sta optando per una rivoluzione completa a livello di organigramma. In tanti hanno salutato per eseguire una pulizia generale optando per un taglio netto col passato.

Come svelato dall’Ansa il presidente della Figc e vicepresidente Uefa, Gabriele Gravina, ha commentato ciò che succederà nei prossimi giorni: “La decisione della Uefa arriverà a breve”. Tutto sarà noto così a breve, ma ha fatto intendere come il clima sia sereno per risolvere completamente questa vicenda per quanto riguarda la possibile esclusione della Juventus dalle competizioni europee a causa della manovra stipendi e caso plusvalenze.

Il club bianconera aspetta così di scoprire se potrà partecipare o meno alla Conference League per iniziare a porre le basi in vista del futuro. Una decisione che tutti i tifosi aspettano per continuare a giocare in competizioni europee, nonostante non sia la Champions League. Un momento delicato con Cristiano Giuntoli, che è stato presentato ufficialmente nelle ultime ore dopo l’addio al Napoli.

Subito l’ex ds del Napoli si è messo al lavoro parlando con ogni calciatore per discutere dei progetti comuni in vista delle prossime stagioni. Giuntoli ha rivelato che suo padre è stato un grande tifoso bianconero e non vede l’ora di riportare in alto la compagine torinese. L’attesa sta per finire viste le ultime dichiarazioni del presidente Gravina: a breve la Uefa comunicherà alla Juventus il da farsi a partire dal prossimo anno.