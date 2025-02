Juventus, altro big fatto fuori in estate: Giuntoli lo venderà

Occhio alla possibile svolta di calciomercato per la Juventus perché ci sono delle notizie che riguardano un’altra cessione di un big della rosa bianconera.

Arrivano delle novità molto importanti perché la Juventus ha provato a migliorare la rosa in questa sessione di calciomercato invernale appena chiusa e ora ci sono delle novità che possono portare alla scelta da parte del club di andare a rinforzare la rosa ancora una volta in vista dell’estate. Perché al momento in casa Juve ci sono dei giocatori in bilico in vista del futuro.

Secondo le ultime notizie di calciomercato in questo momento la Juventus ha praticamente rivoluzionato gran parte della rosa, in particolare in quelli che sono i giocatori fondamentali della rosa e dello spogliatoio che sono stati tagliati fuori. Adesso si prova a capire come possono cambiare le cose in vista del futuro perché c’è la sensazione che anche altri giocatori possono essere tagliati fuori.

Calciomercato Juventus, arriva un’altra cessione

In queste prime ore post mercato di gennaio c’è la sensazione che qualcuno possa essere nuovamente essere fuori dal progetto della Juve con Thiago Motta e Giuntoli che hanno praticamente fatto fuori più giocatori e continueranno a seguire questa guida.

Al momento altri giocatori sono a rischio perché c’è la sensazione che si possa arrivare anche ad altri giocatori che possono essere tagliati fuori dalla rosa della Juventus e in vista della prossima stagione si parla di Andrea Cambiaso che è stato al centro di mercato in questo mese di gennaio e ora c’è il rischio che le cose possano cambiare da un momento all’altro.

L’infortunio e il mercato potrebbero cambiare seriamente le cose perché adesso si parla di quello che può essere l’addio di Cambiaso dalla Juventus per l’estate visto l’interesse del Manchester City e anche ora altre squadre ci pensano considerando che il giocatore potrebbe essere tagliato fuori dal progetto in vista del futuro.

La valutazione della Juventus è di circa 80 milioni di euro per Cambiaso e in vista delle prossime settimane qualcosa potrebbe iniziare nuovamente a muoversi.