Milan, pessime notizie per la Roma: c’entrano 3 nuovi acquisti

Novità importanti con le ultimissime che riguardano ciò che sta accadendo in casa Milan con la squadra di Conceicao a lavoro per la prossima partita di stagione.

Il club rossonero dopo il pareggio in extremis nel Derby di Milano contro l’Inter ora dovrà spostare le energie sulla Coppa Italia e nel prossimo impegno importantissimo dei quarti di finale c’è la Roma di Ranieri che vuole cercare di arrivare assolutamente fino in fondo per provare a scrivere pagine importanti di storia con una rimonta importante in campionato e provando a vincere la Coppa Nazionale per entrare in Europa League.

Per questo non sarà una sfida facile per il Milan che dovrà fare a meno di qualche giocatore acciaccato e ora occhio alle scelte di Conceicao visto che anche qualche nuovo acquisto è arrivato con dei problemi. Attenzione adesso a quelle che possono essere le novità visto che si parla sempre di più di una scelta che può andare a fare l’allenatore considerando che ci sono degli infortunati indisponibili per Milan-Roma.

Infortuni Milan: non ci saranno con la Roma

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro visto che ora si parla sempre di più di quello che sta accadendo in casa Milan che dovrà andare a giocare una partita importantissima di stagione contro la Roma in Coppa Italia con qualche assenza di troppo.

Il nuovo acquisto Gimenez è arrivato un po’ acciaccato ma l’attaccante sembra essersi subito ripreso e messo a disposizione per la prossima partita. Infatti, secondo le ultime notizie che arrivano dal report rossonero, hanno lavorato in gruppo tutti i nuovi e ultimi acquisti: Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil proprio alla vigilia della partita.

I tre nuovi giocatori saranno a disposizione di mister Sergio Conceicao che può pensare anche di schierare qualcuno di loro da titolare. Intanto, ci sono delle novità riguardanti l’attesa da parte del Milan che aspetta per la gara con la Roma proprio l’esordio di Gimenez, Joao Felix e Sottil. Non ci sarà, invece, l’altro nuovo acquisto Bondo che è infortunato ancora, così come anche Alessandro Florenzi sia Ruben Loftus-Cheek