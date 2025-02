Tegola Juventus: l’infortunio inguaia un altro titolare

Arrivano brutte notizie che riguardano la condizione di un calciatore della Juventus che si è fatto male e che ora rischia di non essere a disposizione per le prossime partite.

Non è una situazione facile da gestire questa per Thiago Motta che al suo primo anno in panchina con la Juventus ha dovuto fare i conti con tantissimi problemi che gli si sono presentati, in particolare quelli che sono gli infortuni che in questo momento hanno messo a rischio anche il progetto visto che si è dovuto intervenire in maniera pesante anche sul mercato per sopperire alle grandi assenze.

Adesso però ci sono brutte notizie per quello che è un altro giocatore infortunato della Juventus che è considerato uno dei migliori della rosa e che non sarà quindi a disposizione per diverse partite molto importanti visto quello che è capitato. Occhio ora a quello che può accadere da un momento all’altro visto che ci sono delle novità riguardanti

Infortunio Juventus, pessime notizie per un titolare

Attenzione a quelle che sono le notizie che arrivano con gli aggiornamenti sulle condizioni di un giocatore della Juventus e la situazione riguardo i tempi di recupero che mettono a rischio ancora una volta Thiago Motta in vista dei prossimi impegni.

Un altro giocatore della Juve si è fatto male e ora si cerca di capire quando potrà tornare davvero a disposizione dopo ciò che è accaduto nelle ultime settimane.

Brutte notizie per la Juventus che ha perso per infortunio Cambiaso nuovamente dopo i problemi alla caviglia accusati già mesi fa. Perché il terzino italiano praticamente non è mai riuscito a recuperare al meglio e si è continuato a trascinare il dolore con se provando a stringere i denti vista la situazione di emergenza in difesa.

Adesso però verrà lasciato recuperare con i giusti tempi Cambiaso che nel mirino mette già la partita per il rientro in campo e proverà ad esserci a tutti i costi per Juve-Inter di Serie A che si giocherà il prossimo 16 febbraio.