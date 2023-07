Juventus, altro che Milinkovic: Allegri fa un grande sgarro a Sarri

Il calciomercato della Juventus si intreccia spesso con quello delle altre big del nostro campionato: ora Allegri ha deciso chi acquistare.

I bianconeri sono in un periodo di profonda rivoluzione e ci sono tanti nomi in ballo. La scorsa stagione è stata costellata di difficoltà che continuano ad essere deleterie per il mondo Juve, sia dal punto di vista economico che organizzativo. Ora per la Juve è arrivato il momento di ricostruire le fondamenta e Cristiano Giuntoli si è messo all’opera per dare ad Allegri una squadra molto forte.

Il primo obiettivo della Juventus è Sergej Milinkovic-Savic ma l’affare con la Lazio è molto complicato e potrebbe subire continue e brusche frenate e non è detto che si andrà verso la chiusura positiva.

Calciomercato Juventus: obiettivo Milinkovic-Savic

La Juventus è da anni sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic. Il “sergente” della Lazio si è sempre dimostrato uno dei centrocampisti più forti della Serie A e i bianconeri hanno sempre provato a prenderlo, ma senza successo. Il suo acquisto potrebbe essere fondamentale per cambiare volto al centrocampo della squadra di Allegri ma anche a tutto il resto della squadra.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna si sono messi al lavoro e sono in continuo contatto con il suo agente e con la Lazio. Lotito non intende cederlo se non a cifre molto alte e la trattativa non è ancora decollata come sperava Allegri.

Le ultime notizie di mercato parlano di una Juventus infastidita dalla posizione della Lazio e non è da escludere uno “sgarro” ai biancocelesti.

Juventus, il “no” per Milinkovic porta all’idea Berardi

La Juventus sta portando avanti tanti colloqui da molto tempo con la Lazio per Milinkovic-Savic. Il calciatore sarebbe convinto di accettare i bianconeri, pur non disputando la Champions League nella prossima stagione. Ma Claudio Lotito non intende fare sconti a nessuno e chiede una cifra tra i 40 e i 50 milioni per il suo pupillo.

Le difficoltà economiche della Juve non permettono questo tipo di esborso e, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti allo sgarro.

La Juventus vuole Berardi. Massimiliano Allegri ha in mente due moduli: il 3-5-2 in caso di accordo con Milinkovic-Savic o il 3-4-3, virando le spese su Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo è il primo obiettivo per l’attacco della Lazio e la Juve intende inserirsi nella trattativa per strapparlo ai biancocelesti.

Berardi alla Juventus: il Sassuolo chiede 30 milioni

Domenico Berardi diviso tra Lazio e Juventus. L’attaccante calabrese sta facendo le fortune del Sassuolo da molti anni ma ora ha espresso il desiderio di lasciare i neroverdi per fare lo step più importante della sua carriera.

Giovanni Carnevali ha dato l’ok alla cessione ma solo di fronte ad un’offerta di 30 milioni di euro. Il Sassuolo non intende fare sconti a nessuno e ora Juventus e Lazio hanno deciso di darsi battaglia per l’esterno italiano.