Napoli, il primo strappo di Garcia alla Juventus: Allegri stizzito

Il Napoli sta studiando le prime mosse di calciomercato: la rosa di Garcia va perfezionata in ogni reparto e strappano il colpo alla Juve.

Gli azzurri sono chiamati alla gestione della stagione più difficile dell’ultimo decennio. Si giocherà ogni partita con il peso di essere i Campioni d’Italia in carica e con le avversarie che sono agguerrite per strappare il titolo alla fine della stagione. Sarà importante regalare a Rudi Garcia una rosa di primo livello che possa garantire la difesa strenua dello Scudetto.

Il Napoli si muoverà prima attraverso le cessioni e solo successivamente acquisterà calciatori nuovi, come sempre fatto negli ultimi anni.

Calciomercato Napoli, primo strappo alla Juventus: le ultime

Il Napoli scenderà in campo con tutti i favori del pronostico ma ripetere la stagione scorsa sarà estremamente complicato. In primo luogo per l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia che imporrà nuove regole e un nuovo modo di stare in campo che potrebbe non essere efficace tanto quanto quello del suo predecessore.

Ma ci sono anche motivi di mercato da tenere in considerazione. Il Napoli può perdere diversi calciatori importanti, a partire da Kim MinJae che presto sarà un nuovo difensore del Bayern Monaco.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Napoli è pronto al primo strappo alla Juventus. L’addio di Cristiano Giuntoli, passato dagli azzurri ai bianconeri, ha acceso la miccia del mercato e ora l’oiettivo è anticipare i bianconeri.

Napoli e Juventus su Mavropanos: sprint degli azzurri

Il calciomercato del Napoli sarà molto simile a quello della scorsa stagione. I top players azzurri potrebero dire addio e la società sta già lavorando in gran segreto per scovare talenti di cui non si parla molto per evitare anche spese eccessive. La cessione di Kim ha aperto la porta a nuovi affari da concludere il prima possibile.

A giorni parte il ritiro per Dimaro e Rudi Garcia ha chiesto alla società di velocizzare le entrate per avere la rosa al completo quanto prima. L’obiettivo del Napoli è quello di continuare ad essere competitivo ad altissimi livelli ma anche creare una rosa che possa garantire introiti importanti.

Il primo nome sulla lista del Napoli ora è quelllo di Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda. Il difensore greco è anche sui taccuini della Juventus che, però, sembra molto arretrata sulla trattativa.

Mavropanos al Napoli: difficoltà per Itakura

Le difficoltà per arrivare a Itakura sono molteplici e gli azzurri non intendono proseguire con trattative molto lunghe. Questo è il motivo principale che porta il Napoli ad accelerare per Mavropanos.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, l’accordo tra Napoli e Stoccarda per il greco non è impossibile da raggiungere. Difensore classe ’97 e dalla grande stazza, ha il contratto in scadenza nel 2025: servono 15 milioni per acquistarlo.