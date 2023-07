Juventus, arrivano 70 milioni: Giuntoli li spende tutti per il sostituto

La Juventus si è messa in moto sul calciomercato per migliorare la squadra di Massimiliano Allegri: ci sarà una cessione eccellente.

Cristiano Giuntoli è pronto ad entrare nell’organigramma bianconero e rivoluzionare la rosa a disposizione del tecnico toscano. L’ex direttore sportivo del Napoli è chiamato ad un lavoro di grande impegno che possa cambiare le sorti della prossima stagione. Ora la Juventus senza Champions League è chiamata a fare un campionato perfetto per tornare subito grande.

La lista delle cessioni della Juventus è molto ampia e riguarda anche i campioni. C’è bisogno di almeno una cessione illustre per poter finanziare il calciomercato in entrata e non incorrere negli stessi problemi che hanno rovinato la passata stagione.

Calciomercato Juventus: cessione illustre, Giuntoli si muove

La nuova Juventus sta per nascere sotto lo sguardo e le operazioni di Cristiano Giuntoli. Il nuovo dirigente bianconero sarà presentato nelle prossime ore e in casa bianconera inizierà un nuovo percorso che dovrà necessariamente portare alla “rinascita” della società. Le difficoltà vissute negli ultimi anni hanno portato la dirigenza a cambiare tutto per iniziare un nuovo progetto.

La lista delle cessioni della Juventus riguarda anche i top players. Nessuno è incedibile in casa bianconera, sopratttutto in questa stagione dove non si giocherà la Champions League e serviranno introiti di grande valore per poter migliorare la rosa in più reparti.

Ci sarà almeno una cessione illustre in casa Juve. Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro e sta colloquiando con i top club per dire addio ad uno dei campioni bianconeri.

Cessione Vlahovic: arrivano 70 milioni

Vlahovic è il primo nome per le cessioni della Juventus. Il bomber serbo non è mai riuscito ad esprimersi ai massimi livelli con Massimiliano Allegri e ora può essere lui la “gallina dalle uova d’oro” per il calciomercato bianconero. Servirà risanare i conti del club, mettere in ordine tutto quello che serve per ricostruire la squadra e poi ripartire alla grande.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, ci sono i top club europei pronti all’assalto per Vlahovic ma la Juve non intende cederlo per meno di 80 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la situazione di Dusan Vlahovic è in continua evoluzione. Le grandi d’Europa stanno aspettando di capire come intende muoversi la Juventus e come possono convincere i bianconeri ad incassare di meno. Dal Real Madrid al PSG, passando per il Chelsea è ormai chiaro che anche con un’offerta da 70 milioni cash la Juventus cederà Vlahovic.

Via Vlahovic: la Juventus punta su David

La cessione di Vlahovic sarà fondamentale per la Juve. Con un solo colpo potrebbe risanare i bilanci e gestire il calciomercato ma anche trattenere Federico Chiesa che non sarebbe più sacrificabile.

Il sostituto di Vlahovic alla Juventus può essere Jonathan David del Lille. Il canadese è un pallino di Giuntoli che lo avrebbe voluto già al Napoli ma il Lille spara altissimo. Inizialmente i francesi chiedono 70 milioni ma si potrebbe chiudere anche intorno ai 55.