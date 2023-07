Inter gelata, c’è il Liverpool: assalto ad un titolare di Inzaghi

Preoccupazione seria in casa Inter, dove si rischia di smantellare la squadra di Simone Inzaghi: insidie per un titolarissimo.

Il mercato interista non è ancora decollato del tutto, anche se quella nerazzurra è una delle prime squadre italiane ad aver battuto un colpo, che porta il nome di Marcus Thuram.

Ma non è finita qui. Già, perché dopo essersi assicurata il giovane difensore Bisseck, alla fine è arrivato anche il colpaccio Frattesi, concluso dopo la cessione di Brozovic in Arabia Saudita. Insomma, un innesto per reparto è già in cascina: ora bisogna solo rifinire, ma per farlo bisogna partire da almeno una cessione eccellente.

Una stagione tutt’altro che deludente, quella appena terminata per la banda nerazzurra. Anzi la finale di Champions League ha visto la squadra di Simone Inzaghi uscire anche a testa alta e forse meritevole pure di un pari nel finale, ma il passato è andato ed ormai è anche ora di metterselo alle spalle.

Ciò che conta adesso, come già detto, è capire chi partirà ancora dopo che i nerazzurri sono rimasti orfani di Milan Skriniar che si è svincolato e del già citato Marcelo Brozovic, andato all’Al-Nassr. Ma c’è anche Dzeko, partito alla volta della Turchia.

Inter gelata: il Liverpool lo porta via

Altre offerte importanti potrebbero arrivare per dei titolari della squadra che non ha vinto lo scudetto in Italia, ma appunto si è messa in mostra arrivando alla finalissima di Istanbul. Questa cosa preoccupa ora il tecnico dei nerazzurri che certo non ha intenzione di dover ricominciare tutto daccapo al prossimo ritiro. Qualche giorno fa gli avrebbero portato via un altro titolare, ma da poco è arrivata una buona notizia.

Secondo un tweet di ‘Indykalia News’ infatti, al Liverpool di Klopp piacerebbe proprio un calciatore a dir poco interessante della squadra nerazzurra, Alessandro Bastoni. Classe ’99 già da anni nel giro della nazionale, il difensore centrale nato a Casalmaggiore è certamente uno dei calciatori più brillanti del nostro campionato.

Arrivato all’Inter nel 2019 dopo un anno a Parma, il centrale difensivo trovò subito la titolarità della squadra nerazzurra, totalizzando alla fine del primo anno già 33 presenze totali. Oggi, con la maglia dell’Inter ne vanta ben 164. Per questo interessa sicuramente a diversi club di livello ed a quanto pare, anche a Jurgen Klopp che però dovrà aspettare sicuramente per fare un’offerta. Il forte difensore della nazionale ha infatti da poco rinnovato fino al 2028 allontanando almeno per ora le sirene estere.

Ma non sarà certo questo a scoraggiare il Liverpool: se per quest’anno non c’è trippa per gatti, nulla vieta che il prossimo anno riparta l’assalto delle big internazionali a Bastoni, soprattutto se dovesse portarsi a casa un’altra grande stagione. Se così fosse, Klopp sarebbe già pronto, con le antenne drizzate e un’offerta da capogiro pronta per portare via all’Inter uno dei suoi talenti più cristallini.