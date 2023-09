Juventus: c’è una voce su Chiesa, a gennaio la svolta

A Torino gira una strana voce su Federico Chiesa. La Juventus è già in allerta, ecco cosa può succedere nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Il mercato non si ferma mai. A gennaio 2024 si apriranno le porte ad una nuova finestra che regalerà, come sempre, grandi sorprese. La Juventus è uno dei pochi club che in estate non ha fatto grandi operazioni. Ecco perché tutto lascia pensare che a gennaio Giuntoli sgancerà un grande colpo per migliorare la rosa a disposizione di Max Allegri. Occhio alle novità che potrebbero arrivare dal mercato in uscita: c’è una voce su Federico Chiesa, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2025.

Nonostante la volontà della Juventus, per il momento Chiesa e il suo entourage prendono tempo riguardo il rinnovo di contratto. Sullo sfondo c’è una ricca proposta da parte di un club importante della Premier League che è pronto a mettere sul piatto tanti soldi per convincere la Juventus e il calciatore che, fino a questo momento, non ha ancora aperto a questo trasferimento. La sua volontà è proseguire alla Juventus anche se senza rinnovo lo scenario di calciomercato potrebbe cambiare. Ecco le ultimissime notizie in merito a quest’addio di Chiesa che potrebbe materializzarsi già a gennaio.

Calciomercato Juventus: cessione Chiesa, cosa c’è di vero

Nuove voci di calciomercato riguardo l’operazione della Juventus che potrebbe finanziare nuovi colpi in entrata grazie alla cessione di Federico Chiesa. Valutazioni in corso da parte di Giuntoli che sta lavorando per risolvere questa situazione.

Il contratto in scadenza a giugno 2025 non aiuta la dirigenza bianconera che ha davanti a sé due strade o rinnovare il contratto di Chiesa oppure cederlo nel corso della prossima campagna trasferimenti di gennaio 2024.

Dalla Spagna sono sicuri di una cosa. Come riportato da Fichajes.net, il Liverpool sta valutando la possibilità di ingaggiare Federico Chiesa per sostituire Mohamed Salah, che potrebbe andare in Arabia Saudita. Vista l’incertezza sul futuro dell’egiziano, tassello fondamentale per l’attacco del Liverpool, Chiesa è diventato l’obiettivo numero uno per la dirigenza inglese che intende sostituire al meglio il proprio campione.

Juventus: quale futuro per Federico Chiesa? Le ultime dalla Continassa

Jurgen Klopp osserva con attenzione il mercato italiano: il tecnico dei Reds potrebbe sostituire Momo Salah portando al Liverpool Federico Chiesa. Da sempre obiettivo di mercato del club inglese, il 25enne italiano avrebbe la possibilità di vivere per la prima volta in carriera un’esperienza lontano dall’Italia. La Juventus studia il da farsi: l’intenzione di Giuntoli è chiudere per il rinnovo di Chiesa ma se non dovesse arrivare entro dicembre, la società potrebbe prendere in considerazione la pista della cessione a gennaio 2024.